Internado por un cuadro de coronavirus, Diego Brancatelli escribió un emotivo mensaje

El periodista Diego Brancatelli, quien se encuentra internado debido a complicaciones surgidas en su cuadro clínico por coronavirus, utilizó su cuenta de Instagram para escribir un sentido mensaje.

"No tengo ganas de estar conectado. Es la realidad. Te saca fuerzas. Ganas. Todo. El no pensar mal me lleva a soñar bien. En ellos. En ellos 3. En las ganas de compartir todo, absolutamente todo con los chunos y Cecilia Insinga. Tenerlos al alcance de la mano. Abrazarnos. Y esa es mi fuerza hoy", señaló Brancatelli en la red social, junto a una foto de su pareja y sus dos hijos.

"Que importante es la Salud, sin dudas- continuó en el posteo- Cuantos no la valoran. Cuantos regalan sus vidas. Por nada. Pero que importante también es tener una familia, amigos, compañeros que no han dejado un solo segundo de acompañarme. Quiero agradecerles a todos. Y cada uno de los que me hicieron llegar un mensaje. Por acá, por WhatsApp, por un tercero. Que están y estuvieron cerca".

"Estoy internado. Con neumonía bilateral. Llevándola lo mejor posible. Sin aflojar. No pensé, deseé ni hubiese elegido pasar por este momento horrible", continuó el periodista que también agradeció a los profesionales que los están atendiendo y agregó: "Gracias a todos y tantos por los mensajes, ya me voy a poner al día con todos y responderé. Sepan entender. Los quiero".

Actualmente Brancatelli se encuentra internado en la Clínica Trinidad, en el barrio porteño de Palermo.