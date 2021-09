Invap hará radares para usar desde aviones de combate

El ministro de Defensa de Nación, Jorge Taiana, firmó un convenio con la empresa de tecnología rionegrina Invap para avanzar en el desarrollo y la construcción de un sistema de sensores (POD de inteligencia, vigilancia y reconocimiento) que será incorporado a los aviones Pucará.

"El Pucará es un avión muy versátil en proceso de modernización", indicó Taiana, luego de una recorrida por Invap.

"Al Fénix, el avión renovado -agregó-, se le incorporará algo que no tenía: este sistema para observar y detectar movimientos tanto en el mar como en la tierra. No es para comunicarse con las estaciones de radar de los aeropuertos sino para la custodia de nuestro territorio tan extenso. Es una herramienta adicional importante para las Fuerzas Armadas y la Fuerza Aérea, en particular", puntualizó.

El convenio por 1.200 millones de pesos establece un plazo de trabajo de 40 meses.

Tras la firma con las autoridades de Invap, Taiana se refirió a la creación del Fondo Nacional de Defensa (Fondef), destinado a financiar el reequipamiento de las Fuerzas Armadas. "Esta ley del gobierno de Alberto Fernández que aprobó el Congreso permite ir haciendo un fondo para financiar a las Fuerzas Armadas, su reequipamiento, la recuperación de material y la adquisición de equipamiento nuevo, en caso de que sea necesario, empezando por lo nacional", destacó.

Señaló que los aviones Pucará se encuentran en Fadea, la empresa dedicada a la producción de aeronaves y la investigación aeroespacial en Córdoba, donde se irán haciendo los testeos.

1/ 2 La firma del convenio es por 1.200 millones de pesos. Foto: Chino Leiva 2/ 2 La firma del convenio es por 1.200 millones de pesos. Foto: Chino Leiva

Vigilancia y reconocimiento

Darío Giussi, gerente del área de Defensa, Seguridad y Ambiente de Invap, detalló que el sistema de sensores POD "estará a bordo del Pucará, un avión con mucha historia en Argentina que está siendo reconvertido a un avión de vigilancia y reconocimiento".

"Este POD -describió- es una especie de cilindro que, adentro, tiene un sensor radar que permite obtener imágenes visibles e imágenes radar, transmitirlas a tierra e integrarlas a un centro de comando y control".

Dijo que cumple la misión de "vigilancia de las fronteras, de grandes espacios, de infraestructura crítica y, todas clase de tareas vinculadas a la defensa y el control de espacios aéreos y terrestres".

Giussi advirtió que este proyecto ya dio sus primeros pasos. "Trabajamos con distintos modelos tecnológicos y ya hicimos un primer modelo. Hay distintas etapas para validar la tecnología, para adquirir capacidades operativas y llegar a los primeros escalones de una tecnología AESA, muy relevante en término de radares aerotransportados", puntualizó.

Recalcó que si bien Invap no tenía experiencia en este tipo de producto, "la tecnología es similar a la que usamos, desde el espacio hasta los radares de vigilancia terrestre. Ahora estamos desarrollando radares para cubiertas de barcos. Son evoluciones del mismo núcleo tecnológico, pero lo vamos actualizando, incorporando tecnología, nuevos diseños y nuevas capacidades".