No te pierdas esto…!

«Es tiempo de Isidro»

Sala de Arte Emilio Saraco

Diciembre será Tiempo de Isidro en la ciudad de Neuquén. Llega a la Sala Saraco la exposición

sobre el personaje de historietas del dibujante neuquino Nico Mendoza.

La muestra está compuesta por más de 70 historietas e ilustraciones originales que

componen su libro homónimo, editado en marzo. Los

visitantes podrán disfrutar de dibujos enmarcados, pequeñas esculturas e

intervenciones urbanas que reflejan pensamientos de Isidro y otros personajes del

elenco.

“Si tuviera que definirlo, diría que Isidro es un perro urbano… destacaría su capacidad para observar y

recorrer distintos ámbitos de la realidad y lo cotidiano con una cuota de humor, amor e

ironía”, dice Nico Mendoza sobre su entrañable personaje.

La inauguración tendrá lugar este viernes, a partir de las 20,

en la Sala de Arte Emilio Saraco (Av. Olascoaga y las vías, de la ciudad de Neuquén)

con entrada libre y gratuita.

…y esto tampoco!

Santana Fuego Sagrado

Mood Live Neuquén

El martes 14, a las 21, en Mood Live (Ministro González 40) se estrena el show Santana Fuego Sagrado, la banda dedicada a recorrer la obra del genial guitarrista mexicano Carlos Santana.

Se trata de un grupo de músicos del AltoValle de Rio Negro Y Neuquén que se proponen recrear un icónico concierto del guitarrista realizado en México en el año 1993 “Sacredfire live in South América”.

Fabian Gallina en timbales, Sergio “el Negro” Farías en batería, Juan Inal y Miguel Acuña en congas, Leo Toro en bajo, Roberto García en guitarra, Nicolás Villagra en guitarra y voces ,José Luis Giménez en voz y Sebastián Barrio en teclados , son los encargados de llevar este proyecto adelante. Parte de la producción de este concierto es la misma que realizó hace un par de años atrás Relics, homenaje patagónico a Pink Floyd. Las entradas anticipadas se pueden conseguir en Ministro Gonzáles 40, de Neuquén, o a través de la pagina www.moodlive.com.ar por cualquier consulta pueden escribir a santanafuegosagrado@gmail.com o @fuegosagrado en Instagram o www.facebook.com/fuegosagrado (fan page)

Música & Teatro

El Arrimadero

Esta semana se llevarán a cabo las últimas presentaciones del taller de teatro a cargo de Silvana Feliziani durante el jueves y viernes; además el sábado llega la muestra de taller de máscaras teatrales y el domingo Miriam Rotter presenta su muestra anual.

Viernes a las 21

Tres obras cortas: muestra de teatro

“Hermanas”, con Elba Coulembier y María Elena Garrido.

“La adivina”, con Patricia Toledano y Marita Tovar.

“El ciego”, con Gabriel Grego y Lios Roldán.

“Grupo “Aquelarre” dirigido por la Profesora Silvana Feliziani.

Entradas: $500, anticipadas al 299-5713050

Sábado a las 21

“Late”

Muestra taller de máscaras teatrales a cargo de Santiago Salaburu.

Actúan: Belu Batocchi, Eli Nahuelcheo, Leo Elosú y Gabi Guerra.

Sonido: Cruz Calatayud.

Dirección y puesta en escena: Santiago Salaburu

Entradas: $500, anticipadas al 299 4573215

Domingo a las 21

Danza y Arte

Muestra anual del estudio de danza de Miriam Rotter.

Entradas anticipadas al 299 6343624

El Arrimadero

Misiones 234, Neuquén

Club de Arte El Biombo

“Noches de Transtornismo”

Teatro

Este viernes a las 21 llegan las “Noches de Transtornismo”, un show de humor transformista para cortar con lo cotidiano y reír hasta más no poder.

Panika, transformista local, será la presentadora de la noche, desplegando junto a la actriz invitada Juli Lucero, un abanico de personajes, escenas, vestuarios, y mucho brillo para el disfrute del público.

Para conseguir tus anticipadas contáctate por Instagram a @panika.way o @sailor. Panik. O al WhatsApp 2984 517388

Anticipadas: $500 En puerta: $600

Valle tones jazz quartet

Música



El sábado a las 21 se presenta Valle tones jazz quartet, cuarteto de jazz contemporáneo integrado por Víctor Valdebenito en saxo tenor, Hernán Hock en guitarra, Andrés Fuhr en contrabajo y Pablo Venegas en batería. Realizarán su concierto estreno, presentando un repertorio original, conformado casi en su totalidad por temas de Valdebenito y Hock.

Las entradas:anticipadas $500 al al 2984587797. En puerta, $600.

“La corredora”

Teatro

El domingo, a las 21, Escena Urgente presenta “La Corredora” , en el marco del Programa de INT “Argentina Florece Teatral”

Entrada gratuita, por orden de llegada. Capacidad limitada.

Texto de Fabián Díaz, Actuación Ana Muzzin y Dirección Nicolás Caminiti.

Club de Arte El Biombo

Rodhe 1454, Roca

Fundación Cultural Patagonia

“La noche canta jazz”

Música

Este viernes, a las 21, FCP presenta el estreno de una nueva propuesta, “La noche canta jazz”, en el Anfiteatro al aire libre ubicado en San Luis 2085 de Roca. La producción cuenta con la actuación de Jazz FCP y Artistas de FCP.

El espectáculo recorre grandes himnos del jazz cantado con la presencia de un exquisito combinado de músicos sobre el escenario y las creaciones de artistas de la talla de Nat King Cole, George Gershiwn, Cole Porter, Victor Young y Richard Rodgers entre muchos otros.

El repertorio está compuesto por “Cadillac baby”, “Come fly with me”, “Embraceable you”, “You do something to me”, “Unforgettable”, “When I fall in love”, “Taking a chance on love”, “The look of love”, “Tangerine”, “Over the rainbow”, “Sway” and “Lady is a tramp”, entre otros.

Jazz FCP está integrado por Luis Cide, guitarra y dirección; Sabina Muruat, piano; Víctor Valdebenito, contrabajo; Leonardo Álvarez, batería; Alan Tetchiev, saxo tenor; Roberto Palacio, trompeta y flugelhorn; y Emanuel Repol, trombón. También serán de la partida los cantantes Gladys Aristimuño, Malén Marileo Hernández y Pablo Aristimuño; y Yamila Tejada, saxo alto.

La entrada general posee un valor de $400, y se puede adquirir en la Secretaría de FCP (Rivadavia 2263), de lunes a viernes de 9 a 19 h; y el viernes a partir de las 20 h en San Luis 2085.

A partir de esta semana es posible obtener las entradas mediante WhatsApp al 298 486 6666, entre 9 y 16 de lunes a viernes.

“Clásicos de la música clásica”

Música

Luego de una primera función con localidades agotadas, la Orquesta Sinfónica FCP ofrece nuevamente el exquisito concierto “Clásicos de la música clásica”, este sábado a las 21 en el Anfiteatro al aire libre (San Luis 2085) de Roca.

El programa está compuesto por “Obertura” de “El Barbero de Sevilla” de Gioachino Rossini; “Vals de las flores” de Piotr Tchaikovsky; “Intermezzo” de “Cavalleria rusticana” de Pietro Mascagni; “Obertura” y “Danza del gran Calumet” de “Las indias galantes” de Jean-Philippe Rameau; “Bacanal” de “Sansón y Dalila” de Camille Saint-Saëns; “Meditación” de “Thais” de Jules Massenet; “Otoño porteño” de Astor Piazzolla (arreglo de Fabrizio Danei); “Danza ritual del fuego” de ”El amor brujo” de Manuel De Falla; “Introducción” y “Las uvas” de la Suite N°1 de “El sombrero de tres picos” de Manuel De Falla; y “Danzas polovtsianas” de “Príncipe Igor” de Aleksandr Borodin.

La Orquesta Sinfónica FCP está integrada por 37 músicos en violines, violas, violonchelos, contrabajos, flautas, clarinetes, oboes, fagotes, cornos, trompetas, trombón, clave y percusión, y cuenta con la dirección de Fabrizio Danei.

Localidades en venta

La entrada general, posee un valor de $400, con descuentos para jubilados y alumnos y docentes del IUPA. La misma se puede adquirir en la Secretaría de FCP (Rivadavia 2263), de lunes a viernes de 9 a 19 h, y sábado de 10 a 13 h. Ese día, a partir de las 20 h, las localidades se adquieren en San Luis 2085.

A partir de esta semana es posible obtener las entradas mediante WhatsApp al 298 486 6666, entre 9 y 16 h de lunes a viernes.

Filarmónica de Río Negro

En El Bolsón y Bariloche

Este viernes, a las 21, la orquesta se estará presentando en el SUM de la Escuela Ford de El Bolsón, y el sábado, también a las 21, en la Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi de Bariloche, donde participará de un concierto coral organizado por la Fundación Música Viva.

En las distintas presentaciones la orquesta abordará un variado repertorio que incluye música de películas y navideña, encontrándose obras de John Williams, Leroy Anderson, Richard Wagner y Wolfgang Amadeus Mozart, entre otros.

La presentación del miércoles en el Centro Cívico es al aire libre con aforo ilimitado, para el concierto de este viernes en El Bolsón las entradas gratuitas se retiran en la Casa del Bicentenario de 8 a 20 y para el concierto del sábado en la Catedral las entradas se reservan en el sitio www.fastacordoba.org

Coro Calf

Misa Criolla en la Catedral de Neuquén

Este sábado, a las 20.15, el Coro Calf presentará la “Misa Criolla” en las instalaciones de la Catedral de Neuquén, bajo la dirección del reconocido y talentoso Damián Cazeneuve.

En esta oportunidad, participarán el solista Marcelo Piñeiro, la pianista Bárbara Kletzel, el ensamble andino de la Escuela de Música de la ciudad de Plottier, y el Coro de Cámara de la Provincia de Neuquén, como Coro invitado.

Esta es la tercera presentación del Coro Calf, el cual nació por iniciativa de su director, Damián Cazeneuve. En las anteriores presentaciones tuvo una convocatoria extraordinaria, reuniendo a las familias neuquinas y de diferentes localidades del Alto Valle.

La Misa Criolla es, sin lugar a dudas, uno de los grandes hitos de la música popular argentina y su autor es el reconocido y brillante músico Ariel Ramírez. Desde su lanzamiento, esta maravillosa obra superó largamente las fronteras de nuestro país, atravesando no sólo los límites geográficos sino los de otros géneros musicales y de otras religiones, que hicieron propio tanto su contenido artístico como el mensaje que encierra.

El Coro CALF, es una propuesta cultural puesta en funcionamiento por la actual gestión, con el propósito de enriquecer el espíritu, y compartir la alegría del canto grupal.

«Canta Marta»

En Roca

El Ensamble Vocal “Canta Marta”, compuesto de voces femeninas coordinado y dirigido por Fernando Carmona, se presentará este viernes, a las 21, en el Centro Municipal de Arte (Cemar), Tucumán 1141, de Roca.

Integran Canta Marta las sopranos Abigail Benavides, Julieta Calí, Nilse Tordrup, Victoria Herrera, Beatriz Darakchian; las mezzo sopranos Fernanda Dominici, Natalia Fassano, , Solange Martos, Laura Moreno, Yanet Alcaraz, Denise D’elia; y las contraaltos Daniela Mendoza, Claudia Quilodrán, Virginia Sánchez, Mirta Tasat, Sofia Alicio, Yennifer Carrera.

En esta oportunidad, Canta Marta contará con artistas invitados: Encauce Trío y el Coro Municipal de Voces Iguales.

Por entradas, comunicarse a través de redes sociales con el Ensamble Canta Marta al Facebook: Canta Marta; Instagram: @cantamartaensamble o bien por WatsApp al número: 2984 59 1812.