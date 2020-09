Isla Sur le ganó al Norte en el clásico de Nueva Zelanda

Will Jordan convirtió dos de los tries de la Isla Sur. Gentileza.

Un try de Will Jordan en el último minuto, convertido por Jordie Barret, le dio hoy el triunfo ante la Isla Sur sobre la Norte, en un clásico del rubby neozelandés, por 38 a 35, después de un primer tiempo favorable por 17 a 14, en un partido jugado en Wellington sin público por la pademia de Coronavirus.

El esperado clásico, que se cumplió en el Wellington Regional Stadium, fue el número 81 en su historia y los norteños ganaron 50 partidos, los sureños 28 e igualaron tres veces.

Esta vez el equipo vestido de blanco pudo con el de negro en un partido jugado por la mayoría de las figuras del prestigioso seleccionado local All Blacks.

Para el Sur marcaron tries Nepo Laulala, Will Jordan, en dos oportunidades, y Tyrel Lomax, mientras que la gran figura Jordie Barrett aportó un try, cinco conversiones y un penal, sumando 18 puntos.

Para el norte hicieron tries Rieko Ioane (2), Aaron Smith y Ash Dixon, con cinco conversiones y un try de Damian MacKenzie quien abandonó el campo de juego de Wellington con 15 puntos.

El Sur venció al Norte en una dramática definición del clásico que se disputó en Willington. Gentileza.

El Sur formó con Joe Moody, Codie Taylor y Nepo Laulala; Samuel Whitelock y Mitchell Dunshea; Shannon Frizell, Tom Christie y Tom Sanders; Brad Weber y Richie Mo'unga; George Bridge, Jack Goodhue, Brayden Ennor y Will Jordan; Jordie Barrett, con Brad Mooar como coach.

Por su parte, el Norte lo hizo con Karl Tu'inukuafe, Asafo Aumua y Ofa Tuungafasi; Patrick Tuipulotu y Tupou Vaa'i; Akira Ioane, Ardie Savea y Hoskins Sotutu; TJ Perenara y Beauden Barrett; Caleb Clarke, Anton Lienert-Brown, Rieko Ioane y Sevu Reece; Damian McKenzie, entrenador por John Plumtree.