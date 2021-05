Israel-palestinos: la frágil tregua y el triple conflicto detrás de otro ciclo de violencia

Tras 11 días de disturbios en las calles, misiles lanzados hacia poblados israelíes y bombardeos de Israel en la Franja de Gaza, una frágil tregua se instauró entre el grupo extremista islámico Hamas y el estado de Israel. En ese lapso murieron 252 palestinos, 66 de ellos niños, y cientos de heridos en Gaza debido a los bombardeos israelíes. En israel 12 personas fallecieron y decenas resultaron heridas por más de 4.000 misiles lanzados por Hamas hacia poblaciones civiles.

Mientras el mediador Egipto buscaba consolidar el cese al fuego, Estados Unidos enviaba a la zona a su Secretario de Estado Anthony Blinken, buscando apoyar el proceso, con metas muy modestas: evitar nuevos brotes de violencia, ayudar a reparar daños y asistir a los afectados.

La Cruz Roja y agencias de la ONU se concentraban en tratar de socorrer a población civil en Gaza, afectada por 11 días de bloqueo y ataques militares, que agravaron los serios problemas que ya tenían. Se calcula que al menos 6.000 familias de los cerca de dos millones de habitantes de la Franja perdieron su casa y más de 800.000 viviendas no tienen agua potable. La población sólo tiene electricidad la mitad del día. Durante toda la crisis se frenó la economía y la subsistencia de la población depende de la ayuda humanitaria, que resulta minúscula ante las necesidades y el nivel de destrucción que generó la ofensiva.

En tanto, Israel intentaba retomar su vida normal, pero la tensión se mantenía en Jerusalén, los territorios ocupados de Cisjordania y varias ciudades con importante población árabe-israelí. El ejército realizó varias redadas y detuvo a más de 1.500 personas en los últimos días.

Para comprender mejor este conflicto y sus alcances, Debates dialogó con Paulo Botta, académico especializado en la política de Eurasia y Medio Oriente. Botta es Licenciado en relaciones internacionales, doctorado en la Universidad complutense de Madrid y director del programa ejecutivo en Medio Oriente de la Universidad Católica.

El analista estima que en la situación actual hay “varios conflictos superpuestos”: uno militar , otro político y otro de tipo civil que se retroalimentan y recuerda que las sociedades israelíes y palestinas son “ complejas, no se pueden analizar como entidades monolíticas, en términos de buenos y malos”. Sobre la reciente tregua, Botta sostiene que más allá de las mediaciones internacionales, todo dependerá de las decisiones que tomen los actores del conflicto, que su juicio “son autónomos y bastantes resilientes a las presiones externas”.

Cree que lo más novedoso y preocupante de esta nueva crisis es la “ruptura de la convivencia” en el propio Israel entre ciudadanos de origen árabe y judíos en varias ciudades de población mixta. “Revela un problema de integración de los ciudadanos de origen árabe”, en un contexto donde “los extremistas de ambos bandos van ganando terreno”, y que a su juicio debería ser el tema más importante que debería abordar a corto plazo el Estado israelí.

3 cosas que nos enseña el conflicto palestino-israeli: 1.Lo militar no es la solución definitiva, se requiere de diplomacia. 2.Los actores externos mantienen o agravan el conflicto pero no lo solucionan, eso depende de los directamente involucrados,3. No de puede volver al pasado