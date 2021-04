Jair Bolsonaro habló de «toque de queda» en Argentina y Alberto Fernández le respondió

El presidente de Brasil Jair Bolsonaro se refirió a las restricciones que implementó el gobierno de Alberto Fernández en el marco de la segunda ola por coronavirus en nuestro país. El mandatario brasileño emitió un tuit en el que resaltó no sólo la prohibición de circular sino la presencia de fuerzas militares en las calles de la Ciudad de Buenos Aires.

“El Ejército Argentino en las calles para mantener al pueblo en casa. Toque de queda entre las 20 horas y las 8 horas (sic). Buen día a todos”, tuiteó Bolsonaro, con una imagen de Infobae en el que se resaltaba la medida.

- Exército Argentino nas ruas para manter o povo em casa.

- Toque de recolher entre 20h e 08h.

- Bom dia a todos. pic.twitter.com/kCHe6NbQ3p — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 15, 2021

El siguiente posteo del mandatario carioca destacó la tarea que están realizando las fuerzas armadas de su país, al resaltar que “transportan 320 kilogramos de material de salud y vacunas contra el covid para el municipio de Boca do Acre, en el Amazonas”.

Esta mañana, durante una entrevista radial, el presidente Alberto Fernández se refirió al mensaje de Bolsonaro, sostuvo que no declaró el estado de sitio ni lo piensa hacer.

“Habría que explicarle un poco a Bolsonaro cómo funciona la Constitución: en Argentina no hay toque de queda; en Argentina las Fuerzas Armadas no hacen seguridad interior. Yo tengo una gran valoración de nuestro Ejército, nuestra Armada y nuestra Fuerza Aérea, que han colaborado de un modo magnífico en la pandemia; ahora les he pedido que me ayuden a montar postas sanitarias para que podamos aumentar los testeos y atender alguna situación que sea necesario atender”.

“El Ejército tiene médicos y enfermeros muy capacitados y eso es lo que les he pedido. Yo no he declarado el estado de sitio ni lo pienso hacer. Las Fuerzas Armadas no están para hacer seguridad interior, sino para dar apoyo a la gente en situaciones de catástrofe”, añadió.

Por su parte, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, dijo que "las Fuerzas Armadas argentinas no realizan seguridad interior" y subrayó que "desde el principio de la pandemia de coronavirus la sanidad militar viene trabajando en la lucha" contra el virus, a salir al cruce un tuit escrito más temprano por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

En respuesta y por la misma red social, Rossi aclaró: "Solo prevención sanitaria, durante el día, concurriendo desarmados como en todas las acciones que hemos hecho en la pandemia".