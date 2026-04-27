Cómo hacer torta invertida de peras sin harina y con caramelizado natural

Las recetas sin harinas vienen ganando espacio en la cocina diaria, no solo por cuestiones de salud, sino también por practicidad. En ese escenario, la torta invertida de peras se destaca por su simpleza y por el uso de una fruta que forma parte de la identidad productiva del Alto Valle.

Sin necesidad de técnicas complejas, esta preparación logra una buena estructura gracias a la combinación de huevos, yogur y harina de almendras, que reemplaza a la harina de trigo tradicional.

Torta de pera: una textura distinta, pero efectiva

A diferencia de las tortas clásicas, esta versión tiene una miga más húmeda y compacta. La ausencia de gluten cambia la estructura, pero no el resultado: bien ejecutada, mantiene aireación y estabilidad.

El yogur aporta suavidad, mientras que la almendra suma cuerpo y un leve sabor tostado que combina bien con la fruta.

El rol de la pera en la receta

El punto clave está en la base. Las peras se cocinan directamente en el molde con una pequeña cantidad de materia grasa, lo que permite que liberen sus azúcares y generen un caramelizado natural.

Ese proceso define tanto el sabor como la presentación final, ya que al desmoldar quedan en la superficie con un brillo característico.

Cocción y desmolde: dos momentos clave para la torta de pera

El horneado debe hacerse a temperatura media (180°C) durante unos 30 minutos. Al tratarse de una mezcla más húmeda, es importante no apurar la cocción ni abrir el horno antes de tiempo.

El desmolde, en cambio, requiere rapidez: hacerlo a los pocos minutos evita que la fruta se adhiera y asegura un buen resultado visual.

Cómo hacer torta de pera: ingredientes

3 peras maduras

2 huevos

1 taza de harina de almendras

1/2 taza de azúcar o endulzante

1 yogur natural

1 cucharadita de polvo de hornear

Esencia de vainilla

2 cucharadas de manteca o aceite

Preparación paso a paso para la torta de pera

Pelar y cortar las peras en láminas

Colocarlas en un molde con manteca y cocinarlas unos minutos

Batir los huevos con el azúcar hasta integrar

Agregar el yogur y la vainilla

Incorporar la harina de almendras y el polvo de hornear

Volcar la mezcla sobre las peras

Hornear a 180°C durante 30 minutos

Dejar reposar brevemente y desmoldar tibia

Al tratarse de una preparación con huevo y humedad, se recomienda guardarla en heladera en un recipiente cerrado. Se mantiene en buen estado durante varios días y puede consumirse fría o apenas templada.