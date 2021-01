Joe Biden denuncia "golpe de Estado" y le pide a Trump su intervención

El electo presidente Joe Biden, representante del partido Demócrata de Estados Unidos, denunció este miércoles un "golpe de Estado", ante la invasión en el Capitolio llevada adelante por seguidores del saliente mandatario Donald Trump.

"Nuestra democracia está siendo atacada en este momento. Las imágenes no representan a quienes somos", expresó en un mensaje público el demócrata durante la tarde, tras las violentas protestas que se observan en Washington.

Let me be very clear: the scenes of chaos at the Capitol do not represent who we are. What we are seeing is a small number of extremists dedicated to lawlessness. This is not dissent, it's disorder. It borders on sedition, and it must end. Now.