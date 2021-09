Johnny Depp: «Nadie está seguro con la cultura de la cancelación»

El actor Johnny Depp afirmó que "nadie está seguro" con la cultura de la cancelación. Lo manifestó a modo de defensa por las protestas desde diversos grupos feministas por la decisión del Festival de Cine de San Sebastián de darle un premio por su trayectoria. Deep había sido acusado por violencia de género contra su exesposa Amber Heard.

"Es una situación muy compleja. Vivimos una situación en la historia en la que cultura de la cancelación es aire contaminado que se exhala", dijo el intérprete en conferencia de prensa al arribar al encuentro de cine, para luego añadir: "Nadie está seguro, basta que alguno diga una frase solamente".

Acto seguido, Depp dijo que no duda que "este movimiento como tantos otros ha surgido con las mejores intenciones, pero está descontrolado" y advirtió que, a partir de ello, existen "situaciones desagradables que se empieza a pensar que es normal".

De esta manera, el actor respondió ante los requerimientos de la prensa en torno a las diversas expresiones de rechazo a que sea reconocido con el premio Donostia en el prestigioso Festival, según consignan diarios españoles.

En el mismo sentido, Depp desestimó la decisión de Disney de despojarlo de su papel de Jack Sparrow en la saga "Piratas del Caribe" por las acusaciones en su contra.

"Soy consciente como el capitán Jack ha alegrado la vida a tantos niños que están en hospitales. Nada me impedirá seguir siéndolo. No necesito que una empresa me lo permita. Son tiempos extraños y repentinos", apuntó.

Johnny Depp fue acusado por su exesposa por maltratos físicos, verbales y psicológicos, motivo por el cual la Asociación de Mujeres Cineastas expresaron su malestar ante la decisión del Festival de homenajearlo.

Frente a ello, el director del Festival, José Luis Rebordinos, firmó un texto en el que remarcaba su compromiso "contra la desigualdad, el abuso de poder y la violencia machista", pero advertía a la vez que "de acuerdo con los datos probados que disponemos, Johnny Depp no ha sido detenido, acusado o condenado por ninguna forma de agresión o violencia contra ninguna mujer".

Agencia Télam