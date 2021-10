Pandora Papers: Jorge Rial controló una sociedad offshore en Islas Vírgenes

El periodista de espectáculos y conductor televisivo Jorge Rial controló una sociedad offshore en las Islas Vírgenes Británicas que -abrió para operar cuentas bancarias y un “portfolio de inversiones”. La información surge de la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) conocida como Pandora Papers.

De acuerdo a lo publicado por el diario La Nación, en los documentos filtrados Rial figuró como dueño y último controlante de la firma Noyante Trading Limited entre mediados de 2012 y 2016. También figuraban sus hijas Moreno y Rocío y su colega Luis Ventura, con un poder amplio.

"Rial acudió al estudio Trident Trust para abrir la sociedad offshore. Narciso Muñoz, un empleado del banco Barclays de Miami, fue quien se encargó de firmar y completar el papeleo, cuyo trámite terminó el 1° noviembre de 2012", agregó.

"En su momento, cuando estaba casado, esa sociedad se había hecho para comprar unos bienes en Miami. Fue una época en que le fue bien. Al final no hizo nada, no compró nada ni hizo ninguna inversión. En 2016, la poca guita que tenía la trajo con el blanqueo y no quedó nada afuera. Trajo toda la plata, y cerró la sociedad", confirmaron al medio allegados al periodista.

"Jorge Rial afirma que ya no tiene dinero ni propiedades fuera del país. Dice que los activos que tenía en el exterior los declaró ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante el blanqueo de capitales del año 2016. Y que la información que surge sobre él en los Pandora Papers está desactualizada, ya que informó todo ante el fisco, al punto de erigirse como uno de los 10.500 contribuyentes que abonaron el impuesto a la riqueza recientemente", se informó.