José María Listorti con coronavirus: "Estoy con neumonía, por favor cuídense"

"Cuídense, no se relajen", pidió Listorti.

El humorista, actor, locutor y conductor José María Listorti informó a través de un video que se encuentra internado y con neumonía a causa de la Covid-19 y pidió a sus seguidores “cuídense, no subestimemos más la enfermedad, no piensen que no les va a tocar”.

Estoy internado por neumonía provocada por el Covid. Estoy bien. Sin fiebre, con buena saturación de oxígeno en sangre. CUÍDENSE. NO SE RELAJEN. Gracias a todos x sus mensajes ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/vnxHHonnZD — José Maria Listorti (@SoyListorti) October 19, 2020

“Acá dando el parte del Covid. Estoy internado en (el sanatorio porteño) Los Arcos. Me hicieron una tomografía de tórax y examen de sangre y tengo una neumonía provocada por la Covid”, dijo el cómico en sus redes sociales.

Quien actualmente trabaja en TV y radio contó que el primer síntoma que tuvo fue “un poquito de fiebre desde el sábado”.

“Estoy bien, la saturación en sangre está bien, no me agito, no estoy cansado y ahora me bajó la fiebre”, comunicó el humorista.