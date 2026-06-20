Libros, saludos y desplantes: el detrás de escena del acto de Javier Milei en el Día de la Bandera

El acto por el Día de la Bandera en Rosario dejó mucho más que los discursos oficiales. Detrás del escenario, el encuentro reunió a buena parte del arco político libertario y a aliados provinciales, en una jornada marcada por gestos, tensiones internas y movimientos cuidadosamente leídos en clave electoral.

Milei, Villarruel marginada y gestos cruzados en el acto por la Bandera

El presidente Javier Milei encabezó la ceremonia junto a su hermana y secretaria general, Karina Milei, en un clima atravesado por cánticos de apoyo y algunos insultos aislados que subieron desde las inmediaciones del Monumento a la Bandera.

Entre los presentes, el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro volvió a mostrarse como interlocutor clave del Presidente y, en un momento previo al acto, según detalló Infobae, le habría prometido enviarle libros sobre el brigadier Estanislao López, a pedido del propio Milei.

La jornada también expuso las tensiones dentro del oficialismo. La vicepresidenta Victoria Villarruel fue marginada en el protocolo y llegó sola al evento, tras ser excluida por la Casa Rosada. Si bien fue invitada por la provincia, su presencia generó incomodidad entre referentes libertarios. Villarruel luego cuestionó el respaldo oficial al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al señalar que el acto no debía utilizarse como apoyo político a su figura.

En paralelo, se produjo un breve pero significativo reencuentro entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y Adorni, con una conversación de tono “tranquilo”, pese a las recientes críticas públicas de la funcionaria. Ambos, sin embargo, evitaron el contacto con Villarruel durante el evento.

El ingreso de Milei estuvo rodeado por saludos a su círculo más cercano, mientras dirigentes como Romina Diez y el presidente de Diputados, Martín Menem, ocuparon lugares destacados en la primera fila.

También hubo presencia de actores provinciales como el intendente Pablo Javkin, quien buscó despegar el acto de la interna nacional.

En el cierre, el dispositivo de seguridad funcionó sin incidentes mayores, aunque el clima político dejó en claro que la convivencia dentro del oficialismo sigue atravesada por tensiones en plena reconfiguración del poder.