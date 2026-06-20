Incendio fatal en un hotel de lujo de República Dominicana: argentinos relataron cómo se salvaron de milagro

Un descomunal incendio destruyó parte del hotel Viva Dominicus de Bayahíbe, en República Dominicana, y dejó como saldo la muerte de una turista italiana, además de la evacuación de cerca de 1.700 huéspedes. Valentina, una turista cordobesa que estaba de vacaciones en la isla, compartió un crudo testimonio sobre el siniestro: «Corrimos por nuestras vidas«.

La mujer contó que el fuego avanzó con una rapidez inesperada y que apenas tuvo tiempo de rescatar algunas pertenencias. La turista italiana falleció por inhalación de humo y además hubo al menos 10 personas que recibieron atención médica.

Incendio en República Dominicana: cómo escaparon los argentinos del hotel Viva Dominicus

La joven explicó que el incendio comenzó mientras se encontraba en una terraza y se propagó en cuestión de minutos sobre las construcciones con techos de paja. En declaraciones a El Doce, señaló que la situación fue especialmente riesgosa porque el sector afectado estaba cerca de un tanque de gas.

«Salimos corriendo a la habitación y alcanzamos a sacar los pasaportes y nuestras valijas. Hay personas que perdieron todas sus cosas y sus documentos«, contó.

También una santafesina que se alojaba en el complejo, Daniela Muñoz, contó a Radio Eme que recibió el aviso del incendio cuando realizaba una excursión con su familia en Isla Saona. Según relató, desde el hotel les informaron que existía un «pequeño inconveniente«. Sin embargo, al regresar encontraron gran parte del sector afectado por las llamas.

La turista explicó que el área Beach del complejo fue la más afectada. Según detalló, el fuego destruyó el hall de ingreso, los locales comerciales, una barra de tragos, dos comedores y varias cabañas ubicadas frente al mar.

Además, contó que una familia bonaerense con la que habían entablado amistad perdió todas sus pertenencias, incluidos los pasaportes. Según indicó, desde el hotel les informaron que los cónsules se acercarían para asistir a quienes necesitaban tramitar nueva documentación.

Qué se sabe sobre el incendio en Bayahíbe y las versiones sobre su origen

Otro argentino relató que estaba desayunando en el buffet cuando comenzó la emergencia. «Estaba desayunando y cuando salgo veo que toda la gente está mirando para un lado. Al principio no entendíamos nada y después vimos el humo. Veinte minutos después el buffet no existía, había quedado todo quemado«, describió.

El joven calificó la escena como «una cosa dantesca» y contó que primero fue evacuado hacia la playa, mientras las llamas seguían avanzando sobre otro sector del complejo. Más tarde pudo regresar a su habitación porque estaba alejada del foco del incendio. El joven llevó tranquilidad a las familias al afirmar que, por la información que manejaban entre los turistas, ningún argentino había resultado herido.

Hasta el momento no existe una explicación oficial sobre el origen del incendio. Entre los huéspedes circulan distintas hipótesis, como la explosión de un vehículo en el estacionamiento o un cortocircuito, aunque ninguna fue confirmada por las autoridades ni por el establecimiento.