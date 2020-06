Juan Carlos “Cholo” Perego, acordeón que hizo historia en el Valle

Dijo Juan Carlos, Cholo: “La música quizás haya sido la manifestación artística que perduró en el tiempo y que fue sostén de la melancolía y tristeza de las familias que poblaron esta región”. Giuseppe Perego y Josefa Ballestra, italianos de Morbeño, fueron los abuelos paternos de Cholo. Se radicaron en Chivilcoy. Era músico. Tuvieron 7 hijos: Luis, Pedro, José, Alfredo, Lucía, Ema, Rosa. El padre de Cholo era Luis Perego, clarinetista y carpintero, dirigía una banda de 60 músicos en Trenque Lauquen. Allí se casó con Mónica Cuerda y fue el primer maestro de música de esa ciudad. Debido a ello, la Banda Municipal de esa localidad lleva su nombre. Tuvieron varios hijos: Josefa, Chicha, Toto Luis, Zulema, Dora, Fifa Adelfa, Juan Carlos Cholo, Irma, Raúl y Titi Jorge.

En esa localidad hicieron la escuela primaria. Recuerda Cholo que su papá viajaba por el interior de la provincia de Bs. As., con su Banda participaba de festividades y amenizaba romerías españolas e italianas y kermeses. Cholo desde niño era la mascota de la banda de su padre Luis y en los desfiles iba adelante tocando un pequeño tambor que se lo había hecho en la carpintería, con la que se ganaba la vida también. Su abuelo le compró un acordeón y le enseñó a tocar. Tomó clases con el profesor Emilio Flores. Cuando aún era niño tocaba la batería, ganaba su sueldo y comenzó con el acordeón. Posteriormente se fue a Bs. As., y al poco tiempo tocaba en radio El Mundo y radio Belgrano con figuras como Argentino Vale. Pero tenía problemas de asma.

Es así que cuando debió cumplir el servicio militar lo enviaron a Bahía Blanca; estuvo 3 meses. Subsiguientemente fue enviado a Comodoro Rivadavia por ocho meses. Recuerda que tocaba en fiestas y no sentía ataques de asma. Cuando terminó el servicio regresó a Bs. As. Al poco tiempo el asma volvió, por lo que decidió que volvería al sur, lugar en el que no tuvo problemas con su salud. Recibió el llamado de Gualberto García Echeverri, que tenía el conjunto Los Rítmicos y lo invitó a unirse a ellos en Bahía Blanca.

En 1947 vinieron a tocar a Cipolletti. Cuando el grupo se disolvió, se instaló en la ciudad en 1949. Con su hermano Raúl, que tocaba la trompeta, habían formado el quinteto Los Ángeles. Cholo formó su familia con Delia Elizabeth Mantecón el 10 de abril de 1955, con la que tuvieron 3 hijos. Luis Oscar, papá del nieto Giuliano que toca el bajo; Miguel Ángel, soltero; y Analía Elizabeth, actriz que vive en París. En su relato narró que les costó imponerse con el tipo de música que hacían: Glenn Miller, Duke Ellington, Harry James, jazz; luego agregaron típica.

Los Ángeles se disolvieron en los 70. Por la Confitería homónima cipoleña han pasado varios músicos que venían de Buenos Aires, como Horacio Salgan entre tantos. Concurría gente de Neuquén y Roca. Los sábados se armaba una linda fiesta musical ya que había un piano y cantores de todos los estilos. Pero él continuó amenizando eventos, fiestas y aniversarios. Acompañaron a cantantes de tangos en las peñas del Club Cipolletti. Su hijo Luis se consagró en Piano y teclados. Tuvo otras actividades Cholo: fue presidente del Club de Leones de Cipolletti, vicepresidente de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Cipolletti, presidente de Futura SA, la empresa que creó el barrio Residencial El Manzanar; tuvo comercios como la casa de deportes Ruca; tienda; la confitería Los Ángeles; Galgos Automóviles. Presidió la Fundación de Amigos del Tango en Cipolletti.

La familia de su esposa Delia Mantecón había llegado a Cipolletti por una oferta de trabajo en Elosegui -almacén de ramos generales- de la ciudad cipoleña. “Con Luis en bajo, con Baby Buscarini en saxo, con Carlos Pascal en batería y yo en piano, formamos un cuarteto”. Homenajeamos a Cholo porque fue testigo de los bailes del Club Pacífico y el Club Cipolletti, entre otros, y está en el recuerdo de aquellas generaciones.

Beatriz Carolina Chávez

