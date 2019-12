Juan Pablo Luzzardi coronó un año inolvidable

A lo largo de un 2019 casi perfecto, se consagró como el mejor piloto argentino de motocross. Luego de un comienzo difícil se cansó de hilvanar triunfos y terminó campeón de MX1, la máxima categoría nacional de la especialidad. De yapa, también se adueñó del título en el certamen Patagónico. Y desde hace unos días tiene en el estante el trofeo que lo distingue como el mejor deportista barilochense del año.

Juan Pablo Luzzardi no para de cosechar elogios, mientras agradece a su equipo, a su familia y a todos los que acompañan en sus logros. Pero el mérito de cumplir tareas descollantes, una tras otra, y de demostrar que es un “distinto” arriba de la moto es todo suyo.

Luzzardi es de los pocos que logró el premio máximo del deporte en Bariloche en dos oportunidades. La primera había sido en 2013, cuando sólo tenía 18 años y fue campeón nacional de motocross en MX2.

Este año se subió a las motos de mayor cilindrada (450 cc), donde compiten los más experimentados del país, y dominó casi a voluntad.

“La verdad que este premio me sorprendió, no me lo esperaba, porque hay muchos deportistas de gran nivel. Sabía que podía llegar a ser, pero nadie me lo había anticipado –contó Luzzardi–. En 2013 sí me habían invitado muy especialmente a la fiesta anual del deporte y me dijeron que no falte. Así que algo sospechaba. Pero esta vez no”.

Juan Pablo Luzzardi coronó un gran año en el motocross. Gentileza.

Dijo que admira a los atletas de otros deportes (el viernes fueron premiadas 46 disciplinas), pero tiene más afinidad con los que hacen ciclismo y carreras de montaña, porque suele encontrarlos en el gimnasio, o en las salidas de entrenamiento.

En el certamen nacional motocross de 2017 terminó tercero y en 2018 repitió esa posición. Este año la ruta del piloto barilochense hasta el título fue de menor a mayor.

En la primera carrera de la temporada terminó séptimo y sufrió una fuerte caída. En la segunda fecha terminó tercero.

Y a partir de la tercera fecha comenzó a ganar y no paró más. Acumuló cinco triunfos consecutivos, en la quinta fecha trepó a la cima del campeonato y la mantuvo hasta el final.

Luzzardi corrió este año con equipo nuevo y moto Huqsvarna. Superada la adaptación, comenzó a hacer de las suyas. Reconoció que “a partir de la segunda fecha comenzó a alinearse todo” y pudieron trabajar “cada vez mejor”.

Dijo que en la categoría MX1 “el nivel es muy parejo y para hacer la diferencia hay que estar bien de todo: físicamente, mentalmente. Y tener bien seteada la moto”.

También señaló que un corredor de punta tiene que ser en algún momento “conservador y frío”, lo que obliga a estar “cien por ciento enfocado en no golpearse, porque el cuerpo está muy expuesto” y una lesión puede sacarlo de competencia por largo tiempo.

Por el aire. Luzzardi en una de las fechas regionales. Gentileza

Admitió que su título de este año puede inscribirse sin duda entre los logros “históricos” del deporte local y le abre nuevas perspectivas. El año próximo espera defender la corona y también asomarse al circuito mundial de motocross, que tendrá su tercera fecha en Villa la Angostura, donde ya participó en años anteriores. “Es una experiencia única”, aseguró.

Su aspiración de máxima sería participar también de las dos fechas previas del mundial, en Inglaterra y Holanda, pero todo depende del presupuesto. También quiere mantener su presencia en el Patagónico.

Mientras tanto, descansa y disfruta del reconocimiento y los premios, “que son momentos muy lindos”.

La campaña del éxito en 2019

El piloto de motocross Juan Pablo Luzzardi arrancó el calendario deportivo de este año con un séptimo puesto en la primera fecha en Aschiras (Córdoba).

El avance fue progresivo y en la siguiente fecha, el barilochense de 24 años, fue tercero en La Rioja y desde allí encadenó triunfos sucesivos en San Rafael (Mendoza), Puerto Madryn (Chubut), Monte Maíz (Córdoba), Las Talitas (Tucumán) y 25 de Mayo (La Pampa).

En la última fecha del campeonato, en Trenque Lauquen (Buenos Aires) terminó segundo y alcanzó el título.

Para cerrar el 2019, Luzzardi obtuvo el reconocimiento del mundo deportivo de la ciudad que le concedió el premio mayor como Deportista del Año.