Jueza ordenó desalojar a una familia donde hay dos niños con discapacidad, en Regina

Isabel sabe que ya no tiene mucho margen. No cuenta con un trabajo estable, no tiene demasiados ingresos y además tiene seis hijos, de los cuales dos sufren algún tipo de discapacidad. Y para colmo, una jueza de Regina hizo lugar al desalojo de la humilde casa que ocupan en el barrio Santa Rita por lo que sería un hecho que la mujer y sus hijos queden en la calle.

Fue el abogado de Isabel Fernández, Cristian Robles, quien dio a conocer la delicada situación por la que atraviesa esta vecina y sus seis hijos.

Contó que ella estaba en pareja y hace dos años decidió separarse definitivamente. En la humilde vivienda quedó Isabel y sus seis hijos, tres del último matrimonio y otros tres que tenía anteriormente.

Fue así que con el paso del tiempo, el abuelo de los pequeños comenzó a exigir la restitución de la vivienda que ocupan en el barrio.

El abogado explicó que a fines del año pasado la jueza subrogante de Villa Regina, Claudia Vesprini, hizo lugar al pedido de desalojo de la casa a pesar que allí vive su clienta con sus hijos de los cuales dos presentan discapacidad.

“Incluso uno de los nietos del dueño de la vivienda también presenta una problema de salud por lo que estamos hablando de una situación sumamente crítica”, dijo el abogado quien teme por el futuro del grupo familiar.

Es que otro de los hijos de Isabel -de 19 años- presenta una patología mucho más grave ya que no puede caminar y se debe dializar al menos una vez a la semana.

“Nosotros ya apelamos la sentencia a la Cámara de Apelaciones Civil de General Roca para que revise la medida. También hemos solicitado al Senaf y a distintos organismos que tomen intervención en el caso porque estamos frente a una situación de desprotección de todos los menores involucrados en el proceso”, dijo.

En cuanto a su clienta, el abogado dijo que no cuenta con ingresos fijos ya que trabaja en el galpón de empaque durante la época de cosecha por lo que la situación termina siendo mucho más delicada.

“Acá estamos frente a un escenario muy particular porque cuando un padre no se puede hacer cargo de la situación de sus hijos, son los abuelos los que deben brindarle protección”, dijo el abogado quien pidió en reiteradas oportunidades tener en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los niños.

En cuanto al desalojo, Robles explicó que los plazos ya se encuentran totalmente vencidos por lo que requirió una intervención con carácter de “urgente” a todos los organismos que tengan que ver con el resguardo de la niñez.

“Los Juzgados deben tomar medidas activas para que el padre (dueño de la mitad del inmueble), junto al abuelo de las criaturas se hagan cargo de los deberes de vivienda de los hijos”, explicó el abogado en relación a la responsabilidad de los adultos involucrados.