Absolvieron al odontólogo de Cipolletti en una de las causas por abuso sexual

Para la justicia de Cipolletti la prueba producida en el segundo juicio contra el odontólogo Mariano Marques por abuso sexual no fue suficiente. La jueza que intervino en el debate argumentó que la fiscalía no pudo probar su teoría del caso y por eso decidió declarar no responsable al profesional quien arrastra una condena de siete años y seis meses de prisión. En consecuencia quedó absuelto.



La jueza de juicio Alejandra Berenguer dijo que la parte acusadora terminó hipotetizando la posibilidad material del delito, pero que «faltaron elementos para el grado de certeza que requiere la etapa procesal».

Explicó en su lectura que si bien es cierto que el testimonio de la víctima es suficiente, hubo margen para la elaboración de otras pruebas que no fueron trabajadas por el Ministerio Público Fiscal. Rocío Guiñazú y Anabella Camporesi fueron las dos fiscalas a cargo de



El caso que llegó a juicio oral ocurrió en septiembre de 2019, meses antes del primer hecho que se denunció y que culminó con la condena. Según la denunciante, también ocurrió en el consultorio que el imputado tenía sobre calle Mengelle.



Berenguer explicó que la fiscalía se enfocó «solo» en el relato de la víctima, pero que dejó mucha prueba sin producir y que fue aprovechado por la defensa. Por ejemplo, sobre la cantidad de veces que la joven asistió al consultorio antes del hecho.

«La denunciante afirmó categóricamente que fue al consultorio del acusado Marques en varias oportunidades en forma previa al día 23 de septiembre de 2019, dio detalles de las tareas realizadas. Eso no pudo ser acreditado por la fiscalía , es más la defensa sostuvo que no fue así . Demostró a través de una ficha odontológica que las atenciones fueron otras, que en forma reciente no había concurrido al consultorio, salvo en una ocasión el 01 de julio y otra el 04 de septiembre de ese año. Ello no fue cuestionado por las acusadoras, como tampoco lo fue la agenda de google que ingresó a través del testimonio de la secretaria».

Dijo que la fiscalía no trabajó en generar pruebas sobre este punto y que la defensa logró poner en duda los dichos de la víctima con la presentación de documentación.

«Entonces, la estrategia elegida por la Fiscal del caso eventualmente implicó el riesgo de que la jurisdicción entendiera insuficiente la evidencia colectada para arribar a la certeza que exige el dictado de una sentencia condenatoria […], lo que a su vez habría frustrado las obligaciones asumidas por el Estado. La normativa constitucional y convencional obliga entonces a los operadores judiciales a extremar los recaudos para dar respuesta y lograr la sanción de actos de violencia», parte de la lectura que se desarrolló pasada las 13.30 de hoy.



La defensa a cargo de Pablo Iribarren -exjuez de Cipolletti- utilizó la misma estrategia que en el juicio anterior e intentó poner en duda la salud mental de la denunciante por su negativa a realizarse la pericia psiquiátrica psicológica. Berenguer se preguntó porque nadie de las partes argumentó sobre este punto.



Marques recibió cuatro denuncias por abuso sexual; fue condenado en marzo pasado en la más grave de las acusaciones. Además de este sobreseimiento, se archivó una de las denuncias por decisión de la víctima. La otra causa está en etapa de investigación.



Todos los hechos son similares y ocurrieron en el consultorio del profesional. La semana pasada se desarrolló una audiencia que fue solicitada por la fiscalía para que Marques cumpla la prisión preventiva en un penal.



Actualmente está monitoreado con una tobillera electrónica. En dicha audiencia la defensa llevó varios peritos para sostener que el condenado atraviesa una aguda depresión y que ir a un penal agravaría su situación emocional.

El 6 de junio la fiscalía presentará sus testigos y se definirá si Marques regresa al penal o sigue cumpliendo la medida cautelar en su vivienda.