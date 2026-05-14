Regresa la pasión del vinilo a Cipolletti con una edición imperdible para melómanos y coleccionistas

La pasión por los discos volverá a tener su gran punto de encuentro en Cipolletti. Este sábado 16 de mayo se realizará la segunda edición de la Feria de Vinilos en el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel, con entrada libre y gratuita y una programación que combinará intercambio, recitales y clásicos musicales de distintas épocas.

La actividad se desarrollará entre las 18 y las 22:30 en el espacio ubicado en Toschi y Tres Arroyos. Allí se reunirán coleccionistas, curiosos y amantes de la música para recorrer puestos con discos, CDs, cassettes, remeras y distintos objetos vinculados al universo musical.

Música en vivo, DJs y discos históricos en la feria de Cipolletti

Uno de los grandes atractivos de la jornada será la posibilidad de permutar e intercambiar material entre aficionados, en un espacio pensado para compartir historias, recomendaciones y conocimientos sobre conservación de discos y equipos de reproducción.

Además, habrá música en vivo durante toda la tarde. La DJ Paula Zuñiga acompañará el encuentro con clásicos de las décadas del ‘60 y ‘70, mientras que docentes de la Casa de la Música ofrecerán un recital de rock nacional.

El show estará integrado por Nadhir Suárez en guitarra y voz, Marisel Martínez en voz y Leandro Antueque en violín, quienes interpretarán canciones emblemáticas del repertorio argentino.

«Las Ferias de Vinilo llegaron para quedarse», afirmaron desde el municipio de Cipolletti. Aportan un espacio para compartir la pasión por la música, dónde se reúnen compradores, vendedores, coleccionistas y aficionados, para disfrutar y descubrir nuevos artistas y géneros, encontrar el disco que llevas tiempo buscando y conectar con personas con tu misma afición.