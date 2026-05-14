Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en abril 2026: las canastas quedaron por debajo de la inflación

Este jueves 14 de mayo, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos anunció que la inflación fue del 2,6% en abril 2026. En este marco, informaron que la variación mensual de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) fue del 1,1%, mientras que la de la Canasta Básica Total (CBT) fue de 2,5%. Cuánto necesitó una familia para no ser pobre.

En lo que va del año, la CBA -que marca la línea de la indigencia- registró un incremento del 12,8%. Por su parte, la CBT -línea de la pobreza- tuvo una suba del 12,3%.

Para que un adulto no sea indigente en abril 2026 requirió $215.228, y para superar la línea de la pobreza necesitó $475.653.

Por otra parte, una familia tipo (compuesta por cuatro integrantes) precisó de $1.469.768 para estar por encima de la línea de la pobreza. En abril del 2025, este mismo grupo demandó $1.110.063.

Ambas canastas desaceleraron el ritmo inflacionario que venían reportando en lo que va del 2026, luego de que a principio de año hayan llegado a registrar subas de hasta 5,8%.

Fuente: Indec.

Qué fue lo que más subió en abril 2026

El Insituto Nacional de Estadísticas y Censos publicó que la inflación fue del 2,6% y en lo que va del año llega a una variación de 12,3%.

Según precisó el Indec, los mayores aumentos del mes pasado fueron Transporte (4,4%); Educación (4,2%); Comunicación (4,1%); Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,5%); Prendas de vestir y calzado (3,2%), y Equipamiento y mantenimiento del hogar (2,9%).

