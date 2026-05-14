Los sobrevivientes del choque fatal en la Ruta 22 fueron trasladados a Roca: qué se sabe de su salud

Los sobrevivientes del choque fatal en la Ruta 22 fueron trasladados a Roca. Foto: Juan Thomes

En la Ruta 22 se registró un grave choque que dejó como resultado un hombre muerto. Al hecho solo lograron sobrevivir tres personas, todas fueron derivadas de urgencia al hospital de Roca.

Mientras aún se esperan los resultados de las pericias para confirmar cómo fue el siniestro y la identidad de víctima fatal, desde el nosocomio revelaron a Diario RÍO NEGRO cómo se encuentran los heridos.

Cuál es el estado de salud de los sobrevivientes al choque en Ruta 22

Fuentes oficiales del hospital López Lima resaltaron que todo es muy reciente y aún restan conocer los resultados de los estudios que se le realizó a cada herido. Sin embargo, adelantaron que hay una paciente que se encuentra más comprometida.

La sobreviviente más grave es una mujer que fue ingresada intubada a quirófano para ser sometida a una intervención. Se desconoce si era quien iba como acompañante de la víctima fatal o no.

Sobre la segunda mujer involucrada en el choque, se precisó que está en el área de observación y por el momento se desconoce si sufrió lesiones graves. En tanto, por el conductor del Peugeot -el tercer sobreviviente- se informó que solo sufrió una fractura y está fuera de peligro.

La única víctima fatal que se registró es un hombre de aproximadamente 70 años. Este conducía el Ford Focus y murió en el acto.