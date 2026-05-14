Estafa millonaria en Catriel con viajes a Escocia: Imputan a dos hermanos y a una cómplice en el Reino Unido

La Justicia avanzó hoy en la investigación por una serie de estafas perpetradas entre 2023 y 2024 a través de la agencia ficticia “Live Up Trips”. En una audiencia virtual, la Fiscalía detalló las maniobras de dos hermanos argentinos y sumó a la causa a una tercera imputada residente en Edimburgo, Escocia, quien enviaba facturas apócrifas para sostener el engaño.

El perjuicio económico total estimado asciende a más de 60.000 dólares, cifra que incluye los pagos por servicios nunca prestados y los gastos que las víctimas debieron afrontar tras quedar varadas en Europa.

Una agencia ficticia entre Catriel y Edimburgo

Según la hipótesis fiscal, los acusados utilizaban como fachada una sociedad compuesta por una empresa de cursos de inglés de Catriel y una firma con domicilio en Edimburgo. El hombre imputado funcionaba como el nexo local: promocionaba los paquetes y cobraba parte del dinero en moneda extranjera en Argentina.

La estafa se dividía en cuatro tipos de paquetes turísticos internacionales que prometían recorridos por los «mares del norte».

La oferta además, promocionaba programas de perfeccionamiento de idioma inglés en el exterior y servicios de hotelería y pasajes de retorno que, al llegar al destino, resultaban inexistentes.

Víctimas varadas y facturas apócrifas desde Escocia

La investigación sumó hoy a una mujer radicada en el Reino Unido, señalada como la encargada de emitir las facturas digitales fraudulentas para dar apariencia de legalidad a la estafa.

Entre los casos más graves detallados por el fiscal se encuentran una familia de Villa Regina, Pagaron 4.250 dólares por un viaje para seis personas. Al llegar a Escocia, descubrieron que no tenían pasajes de regreso.

Dos víctimas (estudiantes de inglés) abonaron sumas de entre 5.500 y 6.000 libras esterlinas. Ambas terminaron varadas en Europa y debieron financiar sus propios vuelos de repatriación.

Otra mujer de Catriel entregó 1.500 dólares en efectivo y otras 4.800 libras vía plataformas virtuales por servicios que nunca existieron.

Evidencia clave: Documentación y rastros digitales

La causa cuenta con un volumen importante de pruebas que complican a los hermanos y a su socia en el exterior. Entre ellas se encuentran los contratos y folletos con itinerarios que tienen el membrete de “Live Up Trips” y formularios online.

También se incorporaron capturas de chats y correos electrónicos entre los estafadores y las víctimas. De igual manera se sumaron los informes de la AFIP (hoy ARCA) y el Banco Central sobre movimientos financieros sospechosos.

Por último se presentó el «Acta de Edimburgo», un documento manuscrito certificado por escribano en Escocia donde los acusados reconocían deudas millonarias en libras esterlinas ante el reclamo de los damnificados.

El pedido de extradición e informes internacionales

Para avanzar contra la imputada residente en el Reino Unido, la jueza de Garantías dispuso que las gestiones se canalicen a través de la Cancillería Argentina. Se realizará una investigación internacional para precisar sus condiciones profesionales y las sociedades laborales vinculadas a la maniobra.

A pesar de las objeciones de la defensa, la magistrada tuvo por reformulados los cargos, permitiendo que la investigación penal avance hacia la etapa de juicio por estafas independientes vinculadas entre sí.