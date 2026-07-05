Acortar el mandato del procurador general y cubrir 300 vacantes de jueces: dos medidas claves que impulsa el Gobierno

El Gobierno de Javier Milei impulsa cubrir este año las vacantes de 300 jueces en todo el país. Pero a este plan se conoció que también busca sumarse un cambió que sorprendió: acortar el tiempo que dure el cargo de Procurador General de la Nación. Actualmente el puesto lo ocupa Eduardo Casal.

Para esto empieza a delinearse un proyecto de ley que le quitaría su caracter vitalicio.

Buscan acortar el tiempo del cargo del Procurador General de la Nación

Según informó la Nación, una alta fuente legislativa mencionó que se charla una propuesta para que el mandato del Procurador General de la Nación se acorte a dos períodos que puedan ser dos de 4 años, dos de 5 o dos de 6.

Actualmente el cargo es hasta los 75 años, igual que el de los jueces.

Con la entrada en vigor del sistema acusatorio, desde Casa Rosada creen que tendrán mucho poder el Procurador, por eso busca limitarse su tiempo en el rol. “Es mucho poder, la idea es no dejarlo vitalicio, aún no se decidió si se van a plantear la posibilidad de dos mandatos consecutivos de 4 años, de 6 años o de 5 años de duración”, dijo una fuente consignada por el medio de Buenos Aires.

En el ámbito judicial, aún hay otro duda. Qué hará el presidente con la integración de las dos vacantes de la Corte Suprema. Su avanzará en el segundo semestre o lo dejará para 2028.

El Consejo de la Magistratura avanzó con cargos judiciales

Con Noticias Argentinas

La Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación días atrás realizó entrevistas personales destinadas a la cobertura de 27 cargos en la Justicia Nacional y Federal, además de la realización de concursos anticipados, en el marco de los procesos de selección de magistrados y magistradas.

La comisión es presidida por la consejera María Fernanda Vázquez y desarrolla las entrevistas a través de subcomisiones especialmente designadas para cada concurso. Estas instancias forman parte de las etapas previstas para la selección de jueces y buscan avanzar en la cobertura de vacantes en distintos tribunales del país.

Según informó el organismo, durante 2026 el Consejo de la Magistratura ya elevó al Poder Ejecutivo Nacional 32 ternas para cubrir vacantes judiciales.

Entre ellas figuran cargos en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, los Juzgados Federales de Corrientes y La Plata, además de puestos vinculados con la implementación del sistema acusatorio en la provincia de Santa Fe.