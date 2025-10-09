Abusó de una niña en Neuquén y fue condenado: la Fiscalía pidió 15 años de prisión efectiva

La audiencia para tratar la determinación de la pena para un condenado por abuso infantil, demandó dos jornadas en Neuquén. Tras las pruebas presentadas en la segunda etapa de cesura, el fiscal del caso Manuel Islas le pidió a un tribunal colegiado que imponga un total de 15 años de prisión a un hombre que fue hallado responsable penalmente del delito sexual contra una niña de su entorno.

La Fiscalía tuvo en cuenta como agravantes la «reiteración de hechos, el vínculo entre el imputado y la víctima, el contexto de violencia intrafamiliar y la relación isométrica de poder». Además, al momento de solicitar la pena, Islas incluyó las circunstancias incluidas de convivencia y guarda. Como atenuante, el fiscal del caso solo tuvo en cuenta la ausencia de antecedentes penales.

Además de la pena, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió que se decomise el vehículo del condenado que utilizó para cometer los abusos, con el objetivo de realizar una reparación económica a la víctima para que pueda afrontar un tratamiento.

El juicio

La fiscalía probó, en un juicio desarrollado en junio, que el hombre cometió el delito de abuso sexual con acceso carnal –continuado-, doblemente calificado por la guarda y la convivencia con una víctima menor de 18 años, en carácter de autor.

Según la acusación, la víctima fue sometida a una serie de abusos que se extendieron entre 2017 y 2021, mientras el condenado compartía domicilio con la víctima, al mantener una relación de pareja con su madre. Los hechos ocurrieron en dos viviendas, una en Neuquén y otra en Centenario, y también en un automóvil. Para cometer los abusos el imputado aprovechaba los momentos en que la niña quedaba a su cuidado y se aseguraba la impunidad de sus actos mediante amenazas.

Mónica Palomba, defensora de los Derechos de Niñez y Adolescencia, intervino como querellante en representación de la víctima y adhirió a la pena solicitada por Islas. Además, sostuvo el pedido de decomiso del vehículo.

Lo que sigue

La jueza Patricia Lupica Cristo y sus pares, Raúl Aufranc y Juan Pablo Encina, conforman el tribunal colegiado encargado de determinar el monto de la condena. Concluida la cesura, los magistrados pasaron a deliberar y en los próximos días se dará a conocer la resolución.

Una vez que sea fijada la pena, el hombre deberá ser inscripto en el Registro de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS).