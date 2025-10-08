Pidieron 6 años de prisión para un hombre que golpeó y retuvo a su pareja en Choele Choel

Esta semana, la Fiscalía descentralizada de Choele Choel pidió una pena de seis años de prisión efectiva para un hombre declarado penalmente responsable por haber privado ilegítimamente de la libertad a su pareja, además de haberla golpeado. El pedido fue realizado en audiencia de cesura, tras la declaración de culpabilidad del acusado por parte del Tribunal.

El hecho ocurrió el 24 de noviembre de 2023, cerca de las 19:30. Según se acreditó en el debate, el hombre pasó a buscar a su pareja por su trabajo y, durante el trayecto a su casa, comenzaron a discutir. La mujer le pidió que la dejara bajar del vehículo, pero él se negó y la agredió físicamente, impidiéndole descender.

Pruebas y testimonios

Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas y testimonios clave que confirmaron la agresión y la privación de la libertad. Declararon allegados a la víctima, una empleada policial de la Comisaría de la Familia, la médica del hospital local, una profesional de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) y la psicóloga del Cuerpo de Investigación Forense de la Segunda Circunscripción Judicial.

Las pericias médicas y psicológicas confirmaron las lesiones y el impacto emocional que la agresión generó en la víctima, describiendo un cuadro de estrés postraumático derivado de los hechos.

Argumentos de la defensa

Por su parte, la defensa penal pública pidió al tribunal una condena mínima de dos años de prisión efectiva. Argumentó que el acusado es una persona joven, dedicada a tareas rurales, y que la acción no habría tenido la intención de restringir la libertad de la víctima. Además, cuestionó que el cuadro psicológico de la mujer pudiera atribuirse exclusivamente a su defendido.

“Consideramos que la pena solicitada por la Fiscalía es excesiva. No hubo intención de impedirle ejercer su libertad ambulatoria”, sostuvo la defensora pública durante la audiencia.

Próximos pasos

El Tribunal Colegiado que interviene en la causa dará a conocer su resolución el próximo miércoles 15 de octubre, a las 9:00, mediante una audiencia virtual por la plataforma Zoom.

Hasta tanto, el acusado cumple con una medida cautelar de prohibición de ingreso a la localidad de Choele Choel, supervisada a través de un dispositivo electrónico.