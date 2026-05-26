Empleadas domésticas en junio 2026: ¿quiénes recibirán el 31% extra y el aguinaldo?

El cierre del primer semestre 2026 redefine los ingresos en el sector de empleadas domésticas; es que, según lo aprobado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, el cronograma de aumentos escalonados —que contempla una suba del 1,5% para junio 2026— se complementa con una actualización histórica en el ítem de la zona desfavorable o zona patagónica.

En el pago de este plus para empleadas domésticas en junio 2026, el adicional por zona desfavorable asciende al 31% sobre los salarios mínimos de cada categoría, representando una mejora directa frente al 30% que regía anteriormente.

Para los empleadores de Río Negro y Neuquén, esta liquidación coincide con el pago de la primera cuota del aguinaldo 2026, lo que exige una cuenta precisa que integre tanto el nuevo básico como el porcentaje regional actualizado para garantizar un haber de bolsillo acorde a la normativa vigente.

Empleadas domésticas: ¿qué trabajadoras perciben el 31% extra en junio 2026?

El beneficio del 31% extra en junio 2026 no es de alcance nacional para todas las empleadas domésticas, sino que funciona como una compensación por condiciones geográficas y climáticas específicas; este plus es obligatorio para quienes desempeñan sus tareas en las provincias del sur del país.

Las regiones alcanzadas por el 31% extra en junio 2026 son:

Río Negro y Neuquén.

La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires.

Para el resto del país, la actualización en los salarios de empleadas domésticas se rige exclusivamente por el esquema de incrementos acumulativos, que para junio 2026 es del 1,5% sobre los valores del mes anterior.

Escalas salariales y aguinaldo: ¿cómo queda el básico de empleadas domésticas en junio 2026?

El pago de este plus para empleadas domésticas en junio 2026 debe calcularse sobre los nuevos pisos mínimos, fijados previamente por la Comisión. Al ser aumentos acumulativos, cada suba mensual engrosa la base sobre la cual se estima el aguinaldo de mitad de año.

A continuación, los valores mínimos de referencia para junio 2026 (antes de aplicar el 31%):

Tareas generales (5ta categoría) : $3.600,66 por hora (con retiro) y un mensual de $441.729,02.

: $3.600,66 por hora (con retiro) y un mensual de $441.729,02. Cuidado de personas (4ta categoría) : $3.862,18 por hora (con retiro) y un mensual de $488.326,19.

: $3.862,18 por hora (con retiro) y un mensual de $488.326,19. Supervisores (1ra categoría): $4.297,33 por hora (con retiro) y un mensual de $536.080,78.

Es fundamental recordar que para el cálculo del aguinaldo en la Patagonia, se debe considerar el 50% de la mejor remuneración mensual del semestre, incluyendo el 31% extra en junio 2026 y el adicional por antigüedad.

Aunque estos montos funcionan como piso de referencia, la normativa permite negociar valores superiores, los cuales sirven de base para la liquidación de aportes y cargas sociales ante ARCA.