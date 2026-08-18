Abusos en San Antonio Oeste: la fiscalía pidió 9 años de prisión para Osvaldo Leal

El Ministerio Público Fiscal, con la adhesión de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes y de una de las querellas particulares pidió la pena de 9 años de prisión efectiva más la «inhabilitación perpetua para ejercer la docencia en todo ámbito» para Osvaldo Leal, el docente de plástica condenado el 2 de julio pasado por el delito de «abuso sexual agravado, por haber sido cometido por el encargado de la educación» en «once hechos en concurso real».

Ese pedido fue formulado por los fiscales César Arbués y Hernán Trejo, con el acompañamiento de Juan José Alvarez Costa y Damián Torres, mientras que el otro querellante, Julio Alonso, solicitó el máximo de 12 años y la defensa encabezada por Emiliano Gallego pidió el mínimo legal de tres años, «en suspenso».

Este martes se realizó en la capital provincial la audiencia de cesura ante el tribunal integrado por Marcelo Alvarez, Marcelo Chironi y Carlos Reussi y donde el bloque acusador presentó cuatro testigos, todas familiares de las víctimas; y la defensa tres testimonios, de una directiva y dos docentes que se desempeñaban en escuelas donde se produjeron los hechos investigados.

Durante los alegatos finales el fiscal Arbués puso énfasis en la «extensión del daño causado» a las víctimas y sus respectivos entornos familiares y consideró como agravantes «la naturaleza de la acción» en los once hechos incorporados al expediente «con un mismo patrón» y «en dos escuelas diferentes», además de la condición de educador de Leal y la concreción de los abusos en «un espacio aúlico».

Torres adhirió a la presentación del MPF y dijo que la pena deberá ser «justa y proporcional», mientras que Alonso le solicitó al tribunal que «juzgue con perspectiva de la niñez» al momento de reclamar la máxima pena «convencido que este juicio será un antes y un después».

El defensor Gallego pidió que sea «computado como adelanto de pena la quema de la vivienda de Leal», recordó que cumple dos años detenido y un ofrecimiento realizado en su momento por la fiscalía para acordar una pena de cinco años, en un juicio abreviado que fue desestimado por su cliente.

El abogado cuestionó que la parte acusadora se haya apartado «de esa escala» y subrayó que «lo castigan por venir a juicio».