Javier Milei felicitó a Flávio Bolsonaro por salir primero en las elecciones generales en Brasil: «Querido amigo»

El presidente Javier Milei saludó a Flávio Bolsonaro por quedar primero en las elecciones generales en Brasil e ir al ballotage el próximo 25 de octubre. «Felicitaciones querido amigo por esta histórica elección ante el comunista de Lula«, manifestó el líder libertario desde sus redes sociales.

El mandatario argentino sostuvo que «la libertad avanza en Brasil» y, en referencia a la relación económica bilateral, aseguró que «las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas«.

«El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos«, expresó Milei.

La relación entre el presidente argentino y el hijo de Jair Bolsonaro es de una estrecha vinculación ideológica, ya que ambos dirigentes se consideran actores importantes en el avance de la derecha conservadora en Latinoamerica.

Simultáneamente, consolidaron su relación por un eje político puntual como es el rechazo al actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, lo que profundizó las tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Argentina y Brasil. Incluso, Milei calificó públicamente a Lula de «ladrón» y «comunista«, en diversas oportunidades, lo que provocó quejas por parte del gobierno del Partido de los Trabajadores (PT).

Por otra parte, el Presidente argentino cumplió un papel fundamental en la campaña de Bolsonaro, ya que en julio de este año viajó a San Pablo para participar en la convención del Partido Liberal donde se oficializó la candidatura del hijo del ex mandatario brasileño.

La campaña de Bolsonaro adoptó varios discursos inspirados en la gestión de La Libertad Avanza (LLA) y, durante un acto donde Milei estuvo presente, el candidato levantó una tijera gigante para simbolizar el «tijeretazo» del gasto público, emulando la motosierra del Gobierno Nacional.

Este domingo, al momento de emitir su voto en Río de Janeiro, Bolsonaro replicó ante la prensa la habitual frase de Milei: “¡Viva la libertad, carajo!”, y elogió las políticas de su gestión implementadas en Argentina.

El Gobierno celebró los resultados de las elecciones en Brasil

La senadora nacional y jefa de bloque por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, aseguró que, con esta elección en Brasil «se unen todos los vientos en una misma dirección en Latinoamérica«.

Por su parte, el asesor presidencial, Santiago Caputo, comentó un tuit de Eduardo Bolsonaro con la frase “la victoria en la guerra no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del Cielo”.

“Felicito a mi querido amigo Flávio Bolsonaro por esta victoria en primera vuelta, y a todo el pueblo brasileño por esta gran jornada democrática”, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli.

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