Quién era el joven motociclista que murió en un choque en Viedma este fin de semana: tenía 17 años

Un nuevo choque fatal conmocionó a la ciudad de Viedma este fin de semana. La víctima fatal fue un joven de 17 años, que murió luego de impactar contra un auto mientras iba en motocicleta. Se confirmó su identidad.

El hecho ocurrió este sábado por la tarde en la intersección de Castelli y Ruta 1, en el barrio Álvarez Guerrero. La intersección cuenta con semáforos, por lo que una de las cuestiones que deberá establecer la investigación es si alguno de los vehículos cruzó con el semáforo en rojo.

Luego del accidente se desplegó un operativo con la intervención de personal policial, equipos de salud y efectivos de Criminalística. Se realizaron las primeras pericias para intentar reconstruir la mecánica del siniestro. Según las primeras informaciones, el joven motociclista murió en el lugar producto de la gravedad de las heridas.

Quién era la víctima fatal

Desde el servicio de sepelios Casa Rey identificaron a la víctima fatal como Octavio Marcelo Oliva Razzari, de 17 años. Sus restos fueron trasladados al cementerio municipal.

Desde el Comité UCR de la seccional Viedma publicaron un mensaje de despedida para lamentar la pérdida del motociclista: «En este momento de inmenso dolor queremos hacer llegar nuestro más sentido pésame y un abrazo fraterno a su papá, Marcelo Oliva, a su tío Oscar Oliva y toda la familia Oliva-Razzari Los acompañamos con todo nuestro afecto y solidaridad».

Se trata del segundo joven que muere en un accidente de tránsito en la ciudad en una semana. El pasado 28 de septiembre, una chica de 19 años murió luego de un choque entre motos en la intersección de las calles 20 y 23.

Desde la Fundación Estrellas de Río Negro emitieron un comunicado para expresar su «profunda angustia» tras un nuevo siniestro fatal en Viedma.

«¿Hasta cuándo vamos a seguir contando muertos? Somos una ciudad relativamente pequeña. No estamos hablando de una enorme metrópolis donde los hechos pueden pasar inadvertidos. Nos conocemos. Nos cruzamos todos los días. Son nuestros vecinos, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Por eso necesitamos que la seguridad vial deje de ser solamente una preocupación después de cada tragedia«, lamentaron.