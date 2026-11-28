El estreno de Somos así, la serie de Nadie Dice Nada, generó una fuerte repercusión en el mundo del espectáculo. En medio de las críticas que recibió la producción protagonizada por los integrantes de Luzu TV, Momi Giardina decidió romper el silencio y defender su trabajo.

En diálogo con Yanina Latorre en Sálvese quien pueda, por América TV, la humorista reconoció que algunos cuestionamientos le provocaron un profundo malestar, especialmente porque provinieron de personas con las que mantiene un vínculo desde hace muchos años.

Momi Giardina apuntó contra quienes cuestionaron su trabajo

Si bien la integrante de Luzu TV aseguró que las repercusiones negativas también contribuyen a promocionar la ficción, estableció una diferencia entre las críticas a la producción y los comentarios personales.

Entre las figuras que mencionó se encuentran Paula Varela y Natalie Weber, a quienes les reprochó haber menospreciado su desempeño artístico.

Giardina también manifestó su sorpresa por el tratamiento que recibió el tema en Pasó en América, el programa que conduce Sabrina Rojas, debido a la relación de amistad que mantuvieron durante años.

Lejos de rechazar las opiniones negativas sobre la ficción, la humorista cuestionó las formas y consideró que algunos comentarios fueron innecesariamente agresivos.

Sabrina Rojas le respondió a Momi Giardina

Tras conocer el malestar de su colega, Sabrina Rojas se refirió a la polémica durante su programa.

La conductora reconoció el vínculo que las une, pero defendió la libertad de sus panelistas para expresar sus opiniones, independientemente de sus relaciones personales con los protagonistas de las noticias.

Además, aclaró que no había visto la serie completa y explicó su postura frente a los cuestionamientos que se generaron en el piso.

De qué trata Somos así, la serie de Nadie Dice Nada

La ficción desembarcó el pasado 18 de noviembre en Disney+ y está protagonizada por Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santiago Talledo y Martín Garabal.

A lo largo de ocho episodios, la comedia aborda los conflictos de un grupo de amigos que atraviesa diferentes desafíos de la vida adulta, entre problemas laborales, crisis sentimentales y cambios personales.

La producción también cuenta con participaciones especiales de reconocidos actores, entre ellos Oscar Martínez y Graciela Stefani.

Despite the controversy, Giardina defended the effort of the entire team and highlighted the positive reception that the fiction has had among its audience.