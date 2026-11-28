El operativo de rescate de un pudú en San Martín de los Andes. (Foto archivo).

«Así se cuida la fauna silvestre de Neuquén». Guardafaunas comunicaron el rescate de un ejemplar de pudú. Había sido avistado en cercanías del predio del Regimiento en San Martín de los Andes hace casi dos semanas. Lo trasladaron hacia un sector profundo del bosque cordillerano, lejos del tránsito vehicular y de los riesgos que implica la cercanía con áreas urbanizadas.

Tras el rastro del pudú: cómo fue el operativo

El operativo comenzó el 15 de noviembre, cuando los vecinos y agentes detectaron al pequeño ciervo suelto en inmediaciones de la guarnición militar. Desde ese primer aviso, la Dirección Provincial de Fauna puso en marcha un seguimiento cuidadoso para dar con el animal sin asustarlo ni empujarlo hacia las zonas pobladas.

Durante esos doce días de rastrillajes, el organismo pidió colaboración a quienes transitaban por la localidad cordillerana. El foco se puso en extremar la precaución y bajar la velocidad sobre las rutas provinciales 48 y 62, además de la Ruta Nacional 40, especialmente en los cruces más cercanos al predio del Ejército. La prioridad era evitar cualquier accidente vial mientras las cuadrillas recorrían el terreno.

Ayer, el equipo lo encontró y lo puso a resguardo. «Nuestros guardafaunas lograron capturarlo, ponerlo a salvo y liberarlo en su hábitat natural, lejos del tránsito», celebraron desde Fauna Neuquén. Compartieron las imágenes del reencuentro del animal con su hábitat.

El ciervo más pequeño de América

El pudú (Pudu puda) es el cérvido más chico del continente americano y uno de los habitantes más sigilosos de los bosques andino-patagónicos. En su etapa adulta mide apenas entre 35 y 45 centímetros de altura y pesa entre nueve y doce kilos, un tamaño diminuto que lo vuelve muy vulnerable frente a los perros domésticos, el avance urbano y el paso constante de vehículos.

De costumbres esquivas y mayormente crepusculares, prefiere la protección de los cañaverales de colihue y el sotobosque húmedo, donde busca hojas tiernas, brotes frescos y frutos silvestres.

Como es una especie protegida con baja tasa de reproducción, desde Fauna Neuquén recuerdan que ante cualquier avistamiento en sectores de riesgo los vecinos pueden dar aviso inmediato a las líneas 0800-666-6636 o +54 9 2972 54-6722.