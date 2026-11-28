Impactante accidente en Río Negro: un hombre sufrió graves amputaciones tras caer de un vagón y ser arrollado por el tren

El viernes por la noche ocurrió un impactante accidente ferroviario a la altura de Mainqué, en Río Negro: un hombre que viajaba sobre un vagón cayó y fue arrollado por las ruedas del tren, lo que le provocó graves amputaciones.

Grave accidente ferroviario en Mainqué: qué pasó con el hombre

De acuerdo a la información compartida por el área de prensa del Ministerio de Seguridad a Diario RÍO NEGRO, el incidente se registró en el predio del ferrocarril y la víctima tiene aproximadamente 42 años.

El hombre, que abordó la formación sin ser advertido por los operarios, viajaba sentado sobre uno de los vagones e intentó bajar cuando el tren seguía en marcha; al perder el equilibrio cayó sobre las vías y fue arrollado.

Una ambulancia llegó al lugar para asistirlo y constató que el tren le había aplastado el pie y la mano izquierda. Luego fue derivado de urgencia al hospital de Ingeniero Huergo donde, al ingresar a la guardia, los médicos confirmaron politraumatismos que derivaron en la amputación traumática de los dedos meñique y anular de esa mano, y en la amputación del medio pie izquierdo.

En el caso tomó intervención la Fiscalía de turno que dispuso la orden de liberar la formación ferroviaria para que continuara su recorrido al confirmar que el hecho se produjo por una imprudencia de la propia víctima.