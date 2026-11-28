La Peña de Morfi se prepara para cerrar noviembre con una nueva emisión que reunirá a reconocidos artistas de diferentes géneros musicales y a una destacada figura del deporte argentino.

Este domingo 29 de noviembre, desde las 13.30 por Telefe, Diego Leuco y Carina Zampini estarán al frente de una jornada que combinará shows en vivo, entrevistas, gastronomía y humor.

Quiénes son los invitados de La Peña de Morfi de este domingo

El clásico ciclo de los domingos contará con una importante convocatoria musical, con propuestas para diferentes generaciones.

Alejandro Lerner: ofrecerá un concierto íntimo en el que recorrerá los grandes éxitos de su trayectoria.

ofrecerá un concierto íntimo en el que recorrerá los grandes éxitos de su trayectoria. Vilma Palma e Vampiros: la banda rosarina llevará al escenario sus clásicos del pop y el rock nacional.

la banda rosarina llevará al escenario sus clásicos del pop y el rock nacional. Mala Fama: Hernán Coronel, quien también participó de MasterChef Celebrity, le pondrá ritmo a la tarde con la cumbia villera.

Hernán Coronel, quien también participó de MasterChef Celebrity, le pondrá ritmo a la tarde con la cumbia villera. Daniel Agostini: el reconocido cantante de música tropical repasará algunas de sus canciones más populares.

La visita especial que tendrá La Peña de Morfi

Uno de los momentos destacados del programa será la presencia de Marcos «el Chino» Maidana, quien mantendrá una entrevista con Diego Leuco y Carina Zampini.

El excampeón mundial de boxeo repasará los momentos más importantes de su carrera deportiva, sus grandes peleas y los desafíos que enfrentó para alcanzar el reconocimiento internacional. También habrá espacio para conocer detalles de su presente.

A qué hora y dónde ver La Peña de Morfi este domingo

El programa comenzará a las 13.30 por la pantalla de Telefe.

Como cada fin de semana, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro estarán a cargo de las propuestas gastronómicas, mientras que Pichu Straneo y Nazareno Mottola aportarán su cuota de humor.

Por su parte, Claudio «Turco» Husaín presentará una nueva edición de su segmento dedicado al deporte.