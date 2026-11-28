La muerte de Hayden Panettiere, ocurrida el pasado 16 de agosto a los 36 años, conmocionó a Hollywood. Ahora, nuevos documentos judiciales permitieron conocer detalles de la millonaria fortuna que la actriz estadounidense acumuló durante más de tres décadas de trayectoria artística.

Según documentación a la que accedieron USA Today y la revista People, su expareja, el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko, inició un procedimiento judicial para garantizar la correcta administración de los bienes de la artista.

A cuánto asciende la millonaria fortuna de Hayden Panettiere

De acuerdo con los documentos presentados ante la Justicia de Los Ángeles, el patrimonio de la protagonista de Héroes fue estimado en más de 6,2 millones de dólares.

La mayor parte de esa fortuna corresponde a bienes personales, valuados en aproximadamente 5,2 millones de dólares, mientras que las propiedades inmobiliarias superan el millón de dólares.

La cifra representa una estimación del patrimonio antes de descontar posibles deudas, impuestos y gastos vinculados con el proceso sucesorio.

La preocupación de Wladimir Klitschko por la herencia

Uno de los datos que trascendió en los últimos días es que Hayden Panettiere no dejó un testamento.

En ese contexto, Klitschko solicitó la designación de una administradora especializada para resguardar el patrimonio de su expareja.

Además, el exboxeador manifestó ante la Justicia su preocupación por la presunta desaparición de joyas y otros objetos de valor que pertenecían a la actriz.

La próxima audiencia judicial está prevista para el 7 de diciembre, según informó el diario español El País.

Cómo construyó su fortuna Hayden Panettiere

La actriz desarrolló una extensa carrera en la industria del entretenimiento, con participaciones en producciones cinematográficas, series de televisión, campañas publicitarias y trabajos de doblaje.

Su reconocimiento internacional llegó en 2006 con Héroes, donde interpretó a Claire Bennet. Años después, consolidó su popularidad con Nashville, serie por la que obtuvo dos nominaciones a los Globos de Oro.

También formó parte de la exitosa saga de terror Scream y realizó diferentes inversiones inmobiliarias en Estados Unidos.

En mayo de 2026 publicó su libro autobiográfico, This Is Me: A Reckoning, en el que repasó algunos de los momentos más difíciles de su vida personal.

De qué murió Hayden Panettiere

La actriz fue encontrada inconsciente en una residencia de Greenville, Carolina del Sur, el pasado 16 de agosto.

En octubre, las autoridades determinaron que su fallecimiento se produjo por una intoxicación accidental provocada por los efectos de varias sustancias, entre ellas el fentanilo.

La investigación policial fue cerrada tras conocerse los resultados de los estudios forenses.