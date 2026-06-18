Aduana secuestró autos de Aston Martin y Porsches valorados en 4 millones de dólares: estaban vinculados por contrabando

Los vehículos pertenecerían a una red de contrabando proveniente de Paraguay (Foto: gentileza)

La Dirección General de Aduanas secuestró cuatro automóviles de alta gama, tras una presunta maniobra de contrabando vinculada al ingreso irregular de vehículos al país. Los procedimientos se realizaron durante una serie de allanamientos en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La investigación se inició a partir de una alerta emitida por la Aduana de Paso de los Libres, en Corrientes, que detectó posibles irregularidades en el ingreso de automóviles provenientes de Paraguay bajo el régimen de turismo.

Según los investigadores, los vehículos ingresaban al territorio argentino conducidos por ciudadanos paraguayos, pero luego quedaban a disposición de residentes argentinos, una operatoria incompatible con las condiciones establecidas para ese régimen aduanero.

Los operativos fueron realizados en conjunto por Aduana y la Policía de la Ciudad, con allanamientos simultáneos que permitieron localizar los automóviles y reunir documentación considerada relevante para la causa.

Además del valor económico, los vehículos se destacaban por sus personalizaciones estéticas y su presencia frecuente en eventos promocionales, lo que les otorgaba una importante visibilidad pública.

Como resultado de los procedimientos fueron detenidos dos sospechosos, mientras que también se secuestró dinero en efectivo y otros elementos de interés para la investigación judicial.

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De acuerdo con fuentes vinculadas al expediente, los vehículos eran alquilados para eventos y producciones audiovisuales, y algunos de ellos llegaron a aparecer en videoclips de artistas reconocidos de la escena musical argentina. No revelaron detalles sobre los artistas vinculados en estos trabajos.

Los cuatro automóviles poseen un importante valor de mercado. Especialistas mencionaron que el valor acumulado podría alcanzar los US$ 4 millones

Aston Martin DB6 Vantage Superleggera (1966/67), valuado en USD 1,1 millones

Porsche 911 Turbo (2025), valuado en USD 850 mil

Aston Martin DB6 Mk I (1966/67), valuado en USD 750 mil

Porsche Carrera RS 2.7 (1973), valuado en USD 1,4 millones

Con información de Infobae