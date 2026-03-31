Agostina Páez pagó la fianza en Brasil y ya no tiene tobillera: cuándo llegaría a la Argentina

La situación procesal de la abogada argentina Agostina Páez dio un giro determinante en las últimas horas. Tras permanecer más de dos meses detenida en Río de Janeiro bajo la acusación de injuria racial, la Justicia brasileña concedió un hábeas corpus que le permite regresar a la Argentina tras cumplir con una serie de requisitos económicos y legales.

¿Cuánto pagó Agostina Páez para quedar en libertad?

Para acceder al beneficio otorgado por la Octava Cámara Criminal del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, la joven santiagueña debió afrontar el pago de una fianza de aproximadamente 20 mil dólares.

Según pudo confirmar Diario Río Negro con fuentes cercanas al caso, el depósito se realizó en moneda local por un total de 97.260 Reales en la cuenta del Banco Nacional. Esta cifra, equivalente a casi 19 mil dólares, fue el paso previo necesario para que la Policía de Río de Janeiro procediera a retirarle la tobillera electrónica que utilizaba para su monitoreo constante.

El rol de la defensa y el fallo judicial

La estrategia legal estuvo a cargo de la abogada Carla Junqueira, reconocida por su intervención en el juicio de Thelma Fardin contra Juan Darthés. Junqueira logró que el camarista Luciano Silva Barreto revirtiera la postura del magistrado de primera instancia, quien pretendía mantener a Páez bajo vigilancia estricta en territorio brasileño.

La abogada de Páez, Carla Junqueira en diálogo con Diario Río Negro.

Aunque inicialmente la letrada argentina fue condenada a dos años de prisión en suspenso (en un delito que puede alcanzar penas de hasta 15 años), este nuevo fallo le otorga la libertad necesaria para salir del país mientras continúa el proceso.

“Yo estoy muy angustiada, desbordada y saturada”, había expresado Páez horas antes de conocerse la resolución, reflejando el impacto emocional tras meses de detención en el extranjero.

¿Cuándo llega Agostina Páez a la Argentina?

Tras acreditarse el pago y hacerse efectiva la remoción del dispositivo de vigilancia, se iniciaron los trámites para su repatriación. Según los datos obtenidos, el regreso de la abogada es inminente:

Vuelos previstos: Podría abordar el último vuelo de este martes por la noche.

En caso de no viajar hoy, su llegada al aeropuerto de Ezeiza se concretaría el miércoles por la mañana.

Con este beneficio, Páez podrá esperar la sentencia definitiva desde su hogar, cerrando así una etapa de vigilancia policial en Brasil que se extendió por más de 60 días.