ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Horóscopo

Horóscopo chino de Ludovica Squirru para el jueves 21 de mayo de 2026

Las predicciones del horóscopo chino de Ludovica Squirru anticipan días de movimientos emocionales, cambios inesperados y señales importantes para varios signos. Qué energías dominarán el día y cuáles serán los animales más favorecidos.

Redacción

Por Redacción

El jueves tendrá una energía de movimiento y definiciones. Será un día para ordenar prioridades y dejar de postergar decisiones importantes. Muchos signos sentirán necesidad de hacer cambios concretos, mientras que otros deberán trabajar la paciencia y la tolerancia.

Predicciones para cada signo

Rata

Un vínculo del pasado podría volver a aparecer inesperadamente y movilizar emociones.

Buey

La energía mejora notablemente en temas económicos y laborales. Día favorable para organizar proyectos.

Tigre

Momento ideal para tomar decisiones que venís evitando desde hace tiempo.

Conejo

Necesidad de poner límites emocionales y cuidar tu energía frente a personas demandantes.

Dragón

El día favorece encuentros, acuerdos y avances personales importantes.

Serpiente

Atención al cansancio físico y mental. No ignores señales del cuerpo.

Caballo

La creatividad estará muy activa. Buen momento para cambios o nuevos desafíos.

Cabra

Día ideal para renovar energías en el hogar y ordenar espacios personales.

Mono

Podrías recibir una propuesta interesante o una sorpresa positiva relacionada con trabajo.

Gallo

Bajá el nivel de autoexigencia. No todo depende de vos.

Perro

La energía emocional mejora hacia el final del día y trae más claridad.

Chancho

Habrá respuestas importantes en temas afectivos que venían generando dudas.


Temas

Horóscopo Chino

Ludovica Squirru

Predicciones

El jueves tendrá una energía de movimiento y definiciones. Será un día para ordenar prioridades y dejar de postergar decisiones importantes. Muchos signos sentirán necesidad de hacer cambios concretos, mientras que otros deberán trabajar la paciencia y la tolerancia.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén