Horóscopo chino de Ludovica Squirru para el jueves 21 de mayo de 2026
El jueves tendrá una energía de movimiento y definiciones. Será un día para ordenar prioridades y dejar de postergar decisiones importantes. Muchos signos sentirán necesidad de hacer cambios concretos, mientras que otros deberán trabajar la paciencia y la tolerancia.
Predicciones para cada signo
Rata
Un vínculo del pasado podría volver a aparecer inesperadamente y movilizar emociones.
Buey
La energía mejora notablemente en temas económicos y laborales. Día favorable para organizar proyectos.
Tigre
Momento ideal para tomar decisiones que venís evitando desde hace tiempo.
Conejo
Necesidad de poner límites emocionales y cuidar tu energía frente a personas demandantes.
Dragón
El día favorece encuentros, acuerdos y avances personales importantes.
Serpiente
Atención al cansancio físico y mental. No ignores señales del cuerpo.
Caballo
La creatividad estará muy activa. Buen momento para cambios o nuevos desafíos.
Cabra
Día ideal para renovar energías en el hogar y ordenar espacios personales.
Mono
Podrías recibir una propuesta interesante o una sorpresa positiva relacionada con trabajo.
Gallo
Bajá el nivel de autoexigencia. No todo depende de vos.
Perro
La energía emocional mejora hacia el final del día y trae más claridad.
Chancho
Habrá respuestas importantes en temas afectivos que venían generando dudas.
Comentarios