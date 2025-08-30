Identificaron al joven asesinado en Bariloche y la Policía busca al autor

El homicidio ocurrió este sábado por la tarde en la calle Michay al 600 de Bariloche. (foto Marcelo Martínez)

A plena luz del día, un joven sacó de entre sus ropas un arma de fuego y disparó contra Lautaro Gallardo, que se desplomó, herido de muerte, en la polvorienta calle Michay al 656, del barrio Eva Perón de Bariloche.

El ataque ocurrió alrededor de las 14 de este sábado, informaron fuentes oficiales. La víctima murió minutos después ante la mirada atónita de algunas personas que observaron la escena, según los datos preliminares recolectados en el lugar por los investigadores.

Tras dispararle a la víctima, el autor escapó del lugar. Pero las fuentes afirmaron que está identificado, a partir de la información que aportaron testigos.

Anoche, personal policial y de la Brigada de Investigaciones lo buscaba en sectores puntuales de la ciudad. Las fuentes identificaron a la víctima como Lautaro Gallardo, de 25 años.

Dijeron que en la escena del crimen trabajaron los miembros del gabinete de Criminalística y de la Unidad Operativa del Ministerio Público Fiscal.

El fiscal jefe Martín Lozada, con la fiscal Silvia Paolini y el adjunto Facundo D´Apice estuvieron en el lugar para coordinar las primeras diligencias. Mientras que personal de la comisaría 28 se encargó de la custodia de esa zona. No fue una tarea sencilla. Cuando circuló la noticia del crimen de Gallardo, el clima en el barrio se complicó.

La Policía cortó el tránsito en la calle Michay para que los peritos pudieran trabajar en la escena del crimen. (foto Marcelo Martínez)

Hubo que convocar al COER para evitar disturbios

Por eso, los jefes policiales convocaron al personal del COER para controlar la zona y evitar disturbios porque los ánimos estaban caldeados entre los jóvenes que conocían a la víctima.

Las fuentes revelaron que detuvieron a dos jóvenes sospechados por encubrimiento que quedaron a disposición del juez de turno. Los demorados estuvieron con el sospechoso minutos antes de que cometiera el crimen.

En las próximas horas comparecerán para la audiencia de control de detención y formulación de cargos.

Funcionarios judiciales y personal policial estuvieron en el lugar del hecho para coordinar las primeras diligencias. (foto Marcelo Martínez)

Con el auxilio de los miembros del COER, este sábado se hicieron tres allanamientos en domicilios del barrio en busca del sospechoso del homicidio, pero dieron resultado negativo. Tampoco hallaron el arma homicida.

Este domingo está previsto que se haga la autopsia para determinar con certeza la causa de la muerte. La información preliminar indica que lo asesinaron de un disparo, pero se desconoce el calibre y qué órganos lesionó en su recorrido.

Las fuentes comentaron que la víctima se había cortado días atrás la tobillera electrónica y estaba evadido de la justicia. A principios de este año había sido condenado a una pena de 2 años de prisión condicional, con pautas de conducta, por un hecho con armas que dejaron un joven lesionado.