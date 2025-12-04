Agredió a su pareja en Bariloche tras una violenta discusión y quedó imputado por lesiones

Un hombre que amenazó y golpeó a su pareja luego de una discusión relacionada con las fiestas de fin de año enfrentará un proceso por lesiones leves agravadas por un contexto de violencia de género, amenazas y daños. Además, la Justicia le impuso la exclusión del hogar en el que convivían, la prohibición de contacto y de acercamiento con la víctima.

El hecho investigado ocurrió el último lunes en una vivienda ubicada en la zona oeste de Bariloche. La pareja tiene una hija en común de tres meses y el hombre, en medio de la pelea, se retiró de la casa en auto con la bebé y volvió una hora después, cuando la mujer ya había convocado a la policía.

El juez de garantías Juan Pablo Laurence aceptó la formulación de cargos presentada por la fiscal Silvia Paolini y habilitó un período de investigación de cuatro meses.

El defensor oficial adjunto Nahuel Benac dijo que no se oponía a esa calificación provisoria, pero a instancias de lo que le relató, el imputado dijo que tiene “una versión muy diferente de lo que viene ocurriendo y lo que ocurrió” entre ambos. Sostuvo que familiares de la mujer pueden dar cuenta de esa situación, que no coincidiría con la denuncia.

El imputado permaneció detenido desde el lunes hasta la audiencia, realizada en la mañana de hoy, y luego fue excarcelado porque la fiscal no solicitó la privación de libertad. Dijo que la agresión se produjo en un contexto de violencia de género y que el hombre ejerció “violencia física y psicológica”.

Paolini refirió que los hechos ocurridos en la vivienda familiar el lunes por la mañana se precipitaron luego de una “conversación sobre las fiestas de fin de año”, cuando en un momento el imputado se puso violento y amenazó a la mujer. “Te voy a cagar a piñas, te voy a matar, te voy a desfigurar toda”, le dijo. Luego la echó.

Cuando la mujer estaba en pleno armado de un bolso, la discusión siguió y el acusado le rompió el bolso y el teléfono, la arrojó al piso y le pegó patadas en el abdomen. Instantes después se retiró de la casa en un vehículo y se llevó a la bebé.

Las pruebas aportadas por la fiscalía

Según la fiscal, la víctima sufrió lesiones leves en el brazo derecho. Dijo que las situaciones previas de violencia eran reiteradas, pero nunca había denunciado. Esta vez se decidió al ver que su pareja se llevó a la bebé y tuvo miedo por lo que le podía pasar.

Entre las pruebas aportadas, Paolini enumeró el acta policial, fotografías, certificados médicos sobre las lesiones y un informe de la Oficina de Atención a la Víctima. Pidió como medidas cautelares la exclusión del hogar del agresor, la prohibición de acercamiento a menos de 300 metros y de contacto por cualquier medio. Señaló quela mujer quedó “muy atemorizada” y pidió también un botón antipánico, pero hasta ayer no se lo habían suministrado.

El defensor aseguró que presentará en su momento una teoría alternativa sobre los hechos, pero no objetó las medidas cautelares. El resto de la audiencia se destinó a coordinar el retiro de pertenencias del hombre del hogar donde ya no podrá ingresar y también de al menos uno de los tres vehículos que pertenecen a la pareja.