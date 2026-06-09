Una petrolera de Vaca Muerta aportó fondos para crear un plan de telemedicina en el sistema público de Neuquén

El encuentro fue encabezado por el ministro de Salud de Neuquén, Martín Regueiro y el Country Manager de Pluspetrol Argentina, Julián Escuder. Foto: gentileza.

La compañía petrolera Pluspetrol acordó un aporte de fondos al Ministerio de Salud del gobierno de Neuquén, con el fin de implementar el Plan de Telemedicina, mediante la provisión de equipamiento especializado a diferentes centros de salud. La medida priorizará aquellos lugares en el territorio provincial donde la presencia de profesionales médicos es más complicada, y de esa manera facilitar el acceso de la población a consultas médicas de manera rápida y segura.

El nuevo plan busca fortalecer el sistema público de salud, al ampliar el acceso a consultas médicas especializadas y facilitar la realización de diagnósticos a un segmento de la población que se encuentra en lugares remotos de la provincia, según señaló la empresa en un comunicado.

En ese sentido, se indicó que el Plan de Telemedicina contará con equipamiento simple y de fácil manejo, administrado por personal de salud no médico, que permitirá realizar consultas a distancia con profesionales médicos sin necesidad de trasladarse, en una primera instancia, a centros de mayor complejidad.

El equipamiento será portátil, lo que facilitará la atención en locaciones fuera de los propios puestos sanitarios. Además, todos los establecimientos cuentan con conexión a internet, para garantizar el funcionamiento del sistema y la comunicación con los médicos de referencia.

El acuerdo se formalizó en Casa de Gobierno, en un encuentro encabezado por el ministro de Salud de la Provincia del Neuquén, Martín Regueiro y el Country Manager de Pluspetrol Argentina, Julián Escuder.

«Estamos muy contentos de continuar apoyando proyectos que generan un impacto positivo, y concreto en la salud de los neuquinos y de las comunidades cercanas a nuestras operaciones», afirmó Escuder.

En base a lo que indicó la compañía, el proyecto es parte de la estrategia de Responsabilidad Social de Pluspetrol, que estima una inversión de 4,5 millones de dólares en la provincia de Neuquén durante 2026. Los fondos serán destinados a diversos proyectos estructurados en tres ejes estratégicos: educación, producción y fortalecimiento institucional.