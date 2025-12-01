Allanaron la sede central de la financiera Sur Finanzas, relacionada con el “Chiqui” Tapia 

La Justicia ordenó una serie de allanamientos por supuesto lavado de dinero contra Sur Finanzas, la empresa relacionada con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

La decisión fue adoptada por el juez federal Luis Armella, en el marco de una causa por lavado de dinero en la que se investiga una supuesta maniobra en el club Banfield, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Los procedimientos se llevan a cabo en la sede central de la financiera, ubicada en Francisco Seguí al 700, en Adrogué, y en otros domicilios ligados a la empresa.

La investigación se centra en la transferencia del jugador de Banfield Agustín Urzi al club Juárez, de México.

El gobierno de Javier Milei denunció a un financista vinculado al Chiqui Tapia: los motivos

la Dirección General Impositiva (DGI) presentó una denuncia contra la empresa Sur Finanzas por los delitos de lavado de dinero y maniobras de evasión impositiva. La entidad es dirigida por Ariel Vallejo, un empresario ligado a Claudio «Chiqui» Tapia.

Según informó La Nación, la presentación fue radicada en a Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona.

La firma se dedica a prestar dinero, desde jubilados hasta grandes empresas, al cambio de divisas. Incluso, ofrece cajas de seguridad en algunas de sus sucursales.

La investigación inició en el 2024 luego de que detectaran que el grupo recibió transferencias por un monto de a $818.000.000.000 de un emisor que levantó sospechas de la Justicia.

Entre ellos, encontraron a «monotributistas sin capacidad económica» y «sujetos no categorizados» que no tienen «impuestos activos».

En este sentido, alertaron una posible evasión tributaria ya que, según explicó ARCA, la «contribuyente SUR FINANZAS PSP S.A» ofrece el servicio de billeteras virtuales que tienen un funcionamiento similar a una cuenta corriente. Es decir, son una especie de intermediarios.

El fisco resaltó que las personas jurídicas no están exentas del pago de los impuestos de créditos y débitos y reclamaron una evasión de $3.327.267.047,93.

La investigación llegó a la conclusión que, a través de las billeteras virtuales de la empresa, operaron más de $800 mil millones a partir de un «ejército de soldaditos» que movieron el dinero que se formó a partir de sujetos no categorizados y monotributistas sin la capacidad económica declarada suficiente.

A esto, se sumaron 26 empresas que a través de Sur Finanzas PSP realizaron transferencias, las cuales están incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas de ARCA.

Los representantes de la DGI reclamaron que se realicen allanamientos, embargos e inhibiciones generales de bienes para «desbaratar la continuidad de comisión de delitos de índole tributario».