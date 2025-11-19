Allanaron otra vez la casa del imputado por el transfemicidio de Azul Semeñenko

Allanaron otra vez la casa de Neuquén donde habría sido el transfemicidio de Azul Semeñenko. (foto: archivo Florencia Salto)

La Policía de Neuquén volvió este miércoles a la vivienda ubicada en Copahue 1100, señalada como el lugar donde ocurrió el transfemicidio de Azul Semeñenko (49). El inmueble pertenece a Roberto Daniel Sánchez (59), único imputado por el crimen. Fuentes judiciales confirmaron a Diario Río Negro que el operativo se realizó por orden de la fiscal Guadalupe Inaudi como parte de una ampliación del allanamiento ya concretado, con el objetivo de retirar objetos que hasta ahora solo habían sido incorporados a la causa mediante registros fotográficos.

Entre los elementos requeridos se encontraba una lona similar a la que envolvía el cuerpo de la víctima cuando fue hallado el 14 de octubre en un canal de desagüe de Valentina Norte.

Azul Semeñenko, trabajadora estatal trans del Centro de Atención a la Víctima y quien también ejercía la prostitución, fue encontrada sin vida tras permanecer 20 días desaparecida. Su cuerpo apareció el 14 de octubre a las 17.40.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscalía consideró que se trató de un crimen de odio. Inaudi acusó a Sánchez, de atacar a Azul con ensañamiento, para luego descartar su cuerpo en un canal durante la madrugada del 26 de septiembre.

En la escena trabajó un grupo integrado por varias divisiones de la policía. (foto: archivo Florencia Salto)

Las 25 heridas punzantes

Según la reconstrucción presentada por la fiscal, el 25 de septiembre, a la 1.40, ambos se encontraron en la esquina de Félix San Martín y Santa Cruz. El imputado llevó a Azul a su domicilio, donde la agredió con un elemento contundente que le provocó fracturas en la cabeza y otras partes del cuerpo, y posteriormente con un arma blanca, causándole 25 heridas punzantes, 14 de ellas en tórax y abdomen. “La multiplicidad de heridas y la energía utilizada para provocarlas dan cuenta de una agresión prolongada e intensa, cargada de hostilidad emocional negativa”, sostuvo Inaudi, quien enmarcó el ataque como un crimen motivado por odio a la identidad de género.

Además, la fiscal exhibió registros fílmicos y fotográficos en los que se observa a la víctima junto al imputado, así como material que permitió reconstruir el traslado del cuerpo en una camioneta Ford Ranger blanca hasta el canal ubicado en Pergamino casi Trenque Lauquen, en el límite con Plottier.

Roberto Daniel Sánchez (59) es único imputado por el crimen. Foto: Matías Subat

Los duros cargos que enfrenta el imputado

La acusación formal presentada por el Ministerio Público Fiscal es por homicidio triplemente agravado: por ensañamiento, por odio a la identidad de género y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género.

Según se confirmó a este medio, el nuevo procedimiento policial buscó asegurar elementos clave para el avance de la causa, en un expediente que continúa sumando diligencias y evidencia vinculada al transfemicidio que marcó el registro de crímenes durante el 2025 en Neuquén.