Impusieron restricciones al régimen de visitas de Cristina Kirchner: podrían quitarle la domiciliaria

Cristina Fernández de Kirchner deberá cumplir nuevas medidas en lo que se refiere a las visitas que recibe en su arresto domiciliario, caso contrario, podría modificarse o dejarse sin efecto ese beneficio. Los detalles en esta nota.

La decisión contra Cristina Fernández de Kirchner fue del juez Jorge Gorini, quien advirtió que no estaba autorizada la visita “simultánea” de los nueve economistas, sino de manera individual.

La expresidenta, condenada en la causa Vialidad y beneficiada con arresto domiciliario y tobillera electrónica, no podrá recibir este tipo de visitas ajenas a su núcleo cercano por más de dos horas, detalló Infobae. Paralelamente, no podrá superar la cantidad de “tres personas” al mismo tiempo.

La decisión, firmada este martes, responde a una publicación realizada el pasado 17 de noviembre desde la cuenta verificada de Fernández de Kirchner en la red social X, en la que informaba sobre un encuentro en su casa con un grupo de economistas, en ocasión del Día del Militante. Según indicó, el grupo le presentó un documento económico de más de 400 páginas en representación de más de ochenta profesionales.

Si bien las personas que participaron del encuentro figuraban en una nómina presentada por la defensa el 12 de noviembre, la autorización solicitada no contemplaba la reunión simultánea de todos los visitantes. Por ello, el juez a cargo del control de la ejecución de la pena consideró que el evento se realizó sin autorización previa y contravino las reglas impuestas.

La resolución señala que este tipo de encuentros “no se compadece con la lógica de restricción que caracteriza el régimen excepcional de prisión domiciliaria” y que desvirtúan su naturaleza punitiva. Además, establece que en adelante las visitas no autorizadas deberán ser “solicitadas en forma individual, con una justificación concreta, fecha y hora previstas”.

El nuevo régimen fijado por el tribunal impone que las visitas “no podrán exceder las dos horas de duración, se permitirán hasta dos veces por semana y no podrán concurrir más de tres personas por vez”.

Cristina Kirchner cruzó las críticas

Conocida las nuevas medidas, la expresidenta dejó un fuerte mensaje en redes sociales titulado: “No es la foto… es la Economía estúpido”. La exmandataria también arremetió contra lo que denominó el “bestiario mediático” y el Gobierno de Javier Milei, defendiendo la reunión que mantuvo con economistas.

De esta manera, Cristina se refirió a una foto en su prisión domiciliaria de San José 1111, donde se la ve junto a nueve jóvenes economistas que le presentaron propuestas para un “Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI”.

Kirchner desestimó las críticas sobre la cantidad de personas en la reunión y sobre “estar haciendo política”. “No recibo a nadie sin previa autorización del Tribunal”, aclaró, y añadió de forma irónica: “¿hay acaso algo más político que reunirse con candidatos antes de una elección?”.

La expresidenta acusó directamente: “Lo que molestó de verdad al bestiario mediático, a sus patrones económicos y al Gobierno de Milei… es que hablamos de un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI”.

Infobae | NA