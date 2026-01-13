En Río Negro, diez reclamos laborales diarios se registraron en el 2025 y la irresuelta discusión de las actualizaciones

En el 2024, los cinco jueces del STJ firmaron el fallo Machin, que estableció un nuevo régimen de actualización de indemnizaciones, ligado a los intereses del banco Patagonia. Foto Archivo.

En el 2025, unos 10 reclamos laborales ingresaron diariamente en el Poder Judicial de Río Negro.

Un número similar -según las estadísticas del primer semestre- se registró de sentencias, que arrastran una discusión irresuelta entre las partes: la tasa de actualización fijada para las indemnizaciones.

Desde su asunción, el gobierno nacional planteó unificar un criterio de indemnización para los conflictos laborales y, en esa dirección, la semana pasada, el Banco Central definió un mecanismo (que denomina Tasas de Intereses Moratorios), basado en el promedio de tasas pasivas y activas, con cierta referencia al CER.

Desde junio del 2024, la Justicia rionegrina tiene un nuevo mecanismo, que constituye la doctrina Machin y está en la calculadora que ofrece la página web del Poder. Ese esquema se mantendrá mientras no exista otra definición del STJ rionegrino, que no será próximamente por el período de feria en el Poder y donde sus protagonistas aún no plantearon definiciones.

Esta discusión de actualización se concentra en las demandas laborales porque el STJ dispuso que en las originadas en accidentes de trabajo (ART) se utilice la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) para «procurar una cohesión interpretativa en los criterios de liquidación que transmita seguridad, certeza e igualdad».

Los reclamos en el 2025

Los registros del primer semestre del año pasado indican una baja de expedientes. Las cinco cámaras laborales sumaron 1810 ingresos en ese período frente a 2.362 del 2024, a 3.248 del 2023 y a 1.605 del 2022.

En los tribunales explican esa secuencia en que el 2023 tuvo un pico por los numerosos reclamos de policías a la Provincia para la incorporación de adicionales por zona y, tras esa situación, el movimiento se estabilizó a partir del 2024.

Ingresos en el fuero laboral 1.810 Presentaciones en los primeros seis meses del 2025 en las Camaras Laborales. Los tribunales de la Segunda Circunscripción (Roca) concentraron el 36% de los ingresos.

En relación a sentencias, en los primeros seis meses del 2025 se computaron 1.825, lo que refleja un alza en comparación con los semestres anteriores y responde al repunte de presentaciones en el 2023 y en el 2024.

El mayor cúmulo de demandas laborales recae en los tribunales concentrados en Roca (36%), seguido por los tribunales barilochenses (33%). Completan las representaciones en Viedma (17%) y en Cipolletti (14%).

La tasa nacional y la herramienta provincial

La Tasa de Intereses Moratorios (TIM) que publica el Banco Central no es de aplicación automática en las provincias; entonces los abogados laboralistas consultados coincidieron en esperar y estar atentos a las acciones del STJ, que desde febrero tendrá la presidencia de Ricardo Apcarian.

En Río Negro, desde junio del 2024, la doctrina Machin estableció otro esquema de actualización en reemplazo del mecanismo en uso desde el 2019, a partir del «fallo Fleitas». Este método se centraba en la evolución de la tasa nominal anual para préstamos personales del Banco Nación, pero, en cambio, desde la sentencia Machin, la referencia pasó a los intereses para los préstamos personales del Banco Patagonia.

La modificación se advierte en un ejemplo logrado en la calculadora del Poder. En una sentencia de 1.000.000 pesos, con una actualización entre el 10 de agosto del 2023 (notificación de demanda el 10 de noviembre del 2023) y el 10 de marzo del 2025, el monto final llega a los 2.872.490 pesos por el cálculo Fleitas, mientras totaliza 3.744.780 pesos con el actual sistema Machin. Este mecanismo incrementa el crédito del juicio en un 30,3% en relación al que regía hasta el 2024.

Las dos camaras laborales de Roca concentran el 36% de los expedientes de Río Negro y los de Bariloche reúnen el 33%. (foto: archivo)

El presente régimen de actualización tiene objeciones generales, incluso algunos abogados hasta ponderaron el sistema planteado por Nación (en la reforma laboral en debate en el Congreso y, también, en el DNU 70/2023), que propone la fórmula del IPC (inflación oficial) más un 3%.

Los laboralistas y sus objeciones

El abogado laboral Fernando Casadei centralizó “el problema” en que se aplican intereses por “doble función”, es decir, por la mora de lo que se reclama laboralmente y, también, por la devaluación originada por la inflación. Entendió esta revisión por la depreciación, pero también manifestó que las tasas deberían tender a la baja, como era anteriormente y se vinculaban a las del Banco Nación, porque la situación laboral aún “está en litigio, y no está resuelta”.

Para Casadei, este sistema de actualización aplicado en Río Negro debe evaluarse por “momentos” y «procesos cíclicos”. Explicó que antes las indemnizaciones se licuaban y, por eso, salió “el fallo Machín, pero ahora la inflación bajó y las tasas siguen altas”, y aparecen sumas «descontextualizadas para el otro lado. Así remarcó que el “problema de fondo es tener que recurrir al interés para proteger el capital, y los jueces solucionar el impacto de la inflación”.

Por su parte, el laboralista Diego Sachetti califica la situación “como gran ensalada” y se detiene en una objeción central: el actual sistema de actualización provincial “no otorga ninguna garantía para los montos”, “no alienta arreglos rápidos” y, en consecuencia, no “desalienta los juicios”. Advierte que la herramienta no arroja claridad que permita acuerdos y, además, identifica situaciones de especulaciones con el tiempo para licuar indemnizaciones.

Considera que se utilizan “parámetros ficticios” o “referencias de costos financieros” que no llegan a compensar la real depreciación que se advierte en las indemnizaciones. Sabe que las propuestas de Nación (la ecuación de IPC más 3%) o la tasa del Banco Central no son -por ahora- aplicables en Río Negro, pero las estima más reales y convenientes al sistema de aplicación actual en las sentencias laborales en Río Negro.