Amenazó a su pareja con nafta frente a su bebé en Campo Grande: quedó imputado y con prisión preventiva

El Ministerio Público Fiscal imputó a un hombre acusado de amenazar a su pareja en presencia de su hija lactante, rociar combustible cerca de un calefactor, resistirse a la autoridad y desobedecer una orden de restricción. A solicitud de la Fiscalía, la Justicia dictó la prisión preventiva del imputado ante el alto riesgo para la víctima y la existencia de antecedentes penales.

La fiscal adjunta de la sede descentralizada de Cinco Saltos, Daniela Ramírez, formuló los cargos por un primer hecho ocurrido la mañana del 18 de septiembre en una vivienda del paraje El Labrador. Según la acusación, mientras la víctima amamantaba a su bebé de un mes y medio, el hombre la amedrentó, tomó un bidón de nafta, hizo el ademán de rociarla y dejó el recipiente destapado a metros de un calefactor encendido.

Tras el episodio, la mujer logró dar aviso a su padre, quien radicó la denuncia formal. Como respuesta urgente, el Juzgado de Paz dispuso la exclusión del hogar del agresor y fijó una prohibición de acercamiento a un radio no menor a 500 metros.

Resistencia, detención y desobediencia

El procedimiento para notificar e hacer efectiva la medida judicial se llevó a cabo la tarde del 20 de septiembre. En ese momento, el acusado reaccionó con violencia y se opuso al desalojo, lo que motivó su aprehensión por parte de efectivos de la Comisaría 44.

Horas después, tras ser notificado legalmente de las restricciones impuestos y recuperar la libertad, el sujeto volvió a incumplir la orden judicial esa misma noche al regresar al domicilio de la víctima, donde terminó detenido por segunda vez.

La imputación impulsada por la Fiscalía se encuadra en los artículos 149 bis, 239, 55 y 45 del Código Penal y en el marco de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, bajo los delitos de amenazas, resistencia a la autoridad y desobediencia a una orden judicial en contexto de violencia de género, atribuibles al imputado en calidad de autor.

Pruebas y prisión preventiva

Entre las evidencias presentadas por el Ministerio Público Fiscal se incluyen declaraciones testimoniales de la víctima y de su padre, actas de procedimiento de la policía provincial, resoluciones de las medidas cautelares previas y un informe técnico de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), que determinó un nivel de riesgo alto.

Asimismo, la representación fiscal expuso que el acusado cuenta con antecedentes penales computables tramitados en la provincia de Tucumán. Con base en el peligro de fuga, la falta de arraigo y la imperiosa necesidad de resguardar la integridad de la mujer y la lactante, la fiscal Ramírez solicitó la medida cautelar de prisión preventiva.

Por su parte, la defensora oficial Alfonsina Stular no presentó objeciones a la formulación de cargos, pero se opuso al dictado de la prisión preventiva al argumentar el derecho constitucional de afrontar el proceso en libertad.

Al resolver el planteo, el juez de Garantías Juan Pedro Puntel dio por formulados los cargos, fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación penal preparatoria y ordenó la prisión preventiva del imputado en los términos requeridos por la Fiscalía.