Archivaron la causa contra Manuel Adorni por el viaje de su esposa en el avión presidencial a Estados Unidos

El juez federal Daniel Rafecas resolvió archivar la causa que investigaba al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunta malversación de caudales públicos en relación con el traslado de su esposa a Estados Unidos en un vuelo oficial. La decisión se adoptó tras el dictamen favorable de la fiscalía y se apoyó en la ausencia de delito.

La medida judicial se conoció este viernes y se sustenta en el análisis de la Fiscalía, que concluyó que el viaje de Bettina Angeletti no implicó gasto adicional ni uso indebido de recursos del Estado. Tras el fallo, Adorni publicó en redes: “El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene. Será Justicia. Fin”.

Por qué la Justicia archivó la causa contra Manuel Adorni

Según informó Infobae, la resolución de Rafecas se basó en el dictamen de la fiscal Alejandra Mangano, quien recomendó el archivo del expediente tras evaluar que no existió irregularidad en el uso del avión presidencial.

La investigación se había iniciado el 11 de marzo de 2026 luego de una denuncia del abogado Gregorio Dalbón. El planteo sostenía que el traslado de Angeletti a Nueva York en el marco de la “Argentina Week” no respondía a funciones oficiales.

El jefe de gabinete, Manuel Adorni.

En el expediente se detalló que la fiscalía llevó adelante distintas medidas de prueba. Se solicitaron documentos a la Secretaría General de la Presidencia y se analizaron los registros de pasajeros de los vuelos oficiales. También se revisaron informes de gastos de la Jefatura de Gabinete, incluidos resúmenes de tarjetas corporativas.

Qué determinó la investigación sobre el uso del avión presidencial y los gastos del viaje a Estados Unidos

Uno de los puntos centrales del fallo fue que Angeletti no integró formalmente la comitiva presidencial. Según la información oficial, su participación fue como invitada del Poder Ejecutivo.

El juez consideró que “no se requiere el dictado de acto administrativo alguno que autorice su traslado en la aeronave presidencial”. Además, se estableció que el viaje no implicó erogación extra para el Estado.

El informe técnico sobre el avión Boeing 757-200 ARG01 indicó que la aeronave tiene capacidad para 39 pasajeros. En el tramo Buenos Aires-Miami viajaron 12 personas, entre ellas Adorni y su esposa. En el trayecto siguiente, de Miami a Nueva York, se registraron 14 pasajeros.

La fiscalía también examinó los gastos de alojamiento y viáticos. Desde la Jefatura de Gabinete informaron que no se registraron pagos a nombre deAngeletti. Las facturas de hoteles en Miami y Nueva York fueron emitidas a nombre de Adorni y abonadas con la tarjeta corporativa en habitaciones dobles, sin cargos diferenciales.

Además, se comprobó que el funcionario regresó al país en un vuelo comercial el 14 de marzo de 2026. Ese pasaje fue abonado con fondos estatales en su calidad de funcionario autorizado. Allí no se detectó la compra de pasajes a nombre de Angeletti ni gastos adicionales vinculados a su traslado. Para la Fiscalía, esto reforzó la inexistencia de delito.

Las otras causas judiciales que siguen abiertas contra Adorni

En paralelo, el funcionario continúa bajo investigación en otros expedientes. El juez federal Ariel Lijo concentra dos causas vinculadas a su situación patrimonial y a otros viajes.

Una de ellas analiza si existió algún delito en el viaje familiar a Uruguay. La otra investiga un presunto enriquecimiento ilícito por el crecimiento de su patrimonio.

El último dato en esta causa indica que Adorni gastó USD 8.874 en efectivo para un viaje a Aruba junto a su familia. El juez ordenó levantar el secreto fiscal y bancario para reconstruir sus movimientos financieros.