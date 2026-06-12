Elon Musk prometió llegar a «Marte y más alla»: SpaceX hizo historia con la mayor salida a bolsa del mundo

SpaceX inició este viernes su primer día como empresa cotizante en Wall Street con una oferta pública inicial sin precedentes. La compañía de Elon Musk recaudó US$75.000 millones, alcanzó una valuación de US$1,77 billones y comenzó a operar bajo el símbolo SPCX en el Nasdaq.

Antes del inicio de la rueda bursátil, Musk participó de un acto en Starbase, Texas, donde reiteró la misión de la empresa. «SpaceX quiere poder llevarlos a la Luna, llevarlos a Marte y, en última instancia, más allá», afirmó.

SpaceX debutó en Wall Street con una valuación récord

El mercado siguió de cerca el estreno de la empresa espacial. Las acciones tenían una proyección de apertura cercana a los 171 dólares, alrededor de un 27% por encima del precio de colocación de 135 dólares por papel.

La magnitud de la operación también puso a prueba la infraestructura de Wall Street. Bolsas, operadores y bancos prepararon un operativo especial para administrar el elevado volumen de órdenes y evitar inconvenientes técnicos durante el debut.

La empresa aeroespacial SpaceX, fundada por Elon Musk, concretó la mayor oferta pública inicial (IPO).

«Esperamos que SpaceX experimente un repunte inmediato debido al revuelo que ha suscitado la operación, quizá por encima del 20%», sostuvo Samuel Kerr, director global de mercados de capital de Mergermarket. «Cualquier cifra inferior me pondría nervioso», agregó.

En tanto la presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, y el director financiero, Bret Johnsen, encabezaron el tradicional toque de campana en el Nasdaq. Desde Texas, Musk recordó los comienzos de la compañía: «Le di a SpaceX un 10% de posibilidades de tener éxito».

La mayor oferta pública inicial impulsa a Elon Musk y cambia el mercado

La operación superó ampliamente todos los antecedentes de Wall Street. Con US$75.000 millones recaudados, la oferta pública inicial duplicó el récord alcanzado por Saudi Aramco en 2019 y convirtió a SpaceX en la primera empresa estadounidense en debutar con una valuación superior al billón de dólares.

El mercado también observó el estreno como una referencia para futuras salidas a bolsa de compañías vinculadas con la inteligencia artificial. Entre ellas aparecen firmas como Anthropic y OpenAI, que despiertan un fuerte interés entre los inversores.

Según las normas del Nasdaq, SpaceX podría incorporarse al Nasdaq 100 en aproximadamente un mes. Ese ingreso abriría la puerta a una mayor demanda de acciones por parte de fondos indexados y ETF que replican ese indicador.

A pesar del entusiasmo, los analistas también señalaron riesgos para justificar una valuación tan elevada. La competencia de Blue Origin, la necesidad de convertir sus proyectos espaciales en negocios rentables y la reacción del mercado serán algunos de los factores que seguirán de cerca los inversores durante las próximas semanas.

AFP y Reuters