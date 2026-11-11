Argentina y Reino Unido cierran sus argumentos ante el Tribunal del Mar: así sigue el debate por el petróleo en Malvinas

Este 11 de noviembre, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) celebra en Hamburgo la segunda y última jornada de audiencias por la solicitud de medidas provisionales de la Argentina, orientada a frenar la explotación británica de recursos en las Islas Malvinas y el avance del proyecto Sea Lion.

El proceso da curso a la petición formalizada por la gestión de Javier Milei el pasado 28 de septiembre. Durante la primera jornada -completada el martes-, la delegación nacional expuso los fundamentos jurídicos del reclamo y enfatizó la urgencia de adoptar medidas cautelares inmediatas.

Al igual que en la sesión anterior, Argentina intervino en el primer turno (de 6:30 a 8:00), mientras que la representación británica cerrará la audiencia de 13:30 a 15:00. Las sesiones se transmiten en directo a través del sitio web del organismo y quedan grabadas para su posterior consulta.

Petróleo en Malvinas: los argumentos de Argentina para frenar la explotación

Los argumentos presentados por Oyarzabal coinciden con las cuatro medidas cautelares que el gobierno argentino solicitó al tribunal internacional el 13 de octubre. Estos requerimientos -revelados por Clarín tras acceder al documento de 49 páginas- buscan:

Frenar el proyecto Sea Lion: Suspender su inicio previsto para 2027 e impedir el avance de la explotación hidrocarburífera en la Cuenca Malvinas Norte.

Suspender su inicio previsto para 2027 e impedir el avance de la explotación hidrocarburífera en la Cuenca Malvinas Norte. Restringir el uso de la información: Evitar que los datos obtenidos en las exploraciones se utilicen en perjuicio de los derechos argentinos o se transfieran a terceros.

Evitar que los datos obtenidos en las exploraciones se utilicen en perjuicio de los derechos argentinos o se transfieran a terceros. Proteger el ecosistema marino: Garantizar que el accionar británico no entorpezca el cumplimiento de las obligaciones de preservación en la zona.

Garantizar que el accionar británico no entorpezca el cumplimiento de las obligaciones de preservación en la zona. Evitar acciones unilaterales: Exigir que el Reino Unido se abstenga de otorgar nuevas licencias en la plataforma continental y de adoptar medidas que agraven la controversia.

Argentina vs Reino Unido por el petróleo en Malvinas: representación de las partes y desarrollo de las audiencias

Desde la Presidencia detallaron que la defensa argentina cuenta también con un equipo internacional que estará integrado por tres especialistas de trayectoria en la materia:

Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, quien representó a la Argentina en el caso de la Fragata Libertad, en el que el mismo Tribunal ordenó en 2012, como medida provisional, la liberación del buque

exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, quien representó a la Argentina en el caso de la Fragata Libertad, en el que el mismo Tribunal ordenó en 2012, como medida provisional, la liberación del buque Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association y una de las máximas autoridades mundiales en soberanía sobre los recursos naturales

expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association y una de las máximas autoridades mundiales en soberanía sobre los recursos naturales Agustín Giustiniani, profesor de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra (MIDS)

La representación nacional contó también con el respaldo y la presencia de funcionarios de distintas áreas del Estado:

Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y administrativo del Ministerio de Economía

Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro de la Nación; Mateo Trossero, de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación

Julián Rivanera y Juan Ignacio Goya, de la Procuración del Tesoro

Por Cancillería, Maite Fernández García, Alejandro Luppino, Juan Pablo Paniego, Juan Manuel Galindo Roldán, Laura Márquez, Pablo Alonso, Daniela Varela, Mariano Pagliettini y Facundo Rodríguez.

Por su parte, la delegación británica estuvo integrada por sus representantes legales Sally Langrish y Paul McKell, junto con Ellie Reeves, Attorney General -asesora jurídica principal del Gobierno británico-, y autoridades de las Islas Malvinas, como el fiscal general Simon Young y el asambleísta Jack Ford.

La primera ronda inició con la exposición de apertura de Mario Oyarzábal, quien presentó los antecedentes de la controversia, los derechos argentinos comprometidos y el objeto de las medidas solicitadas. Lo siguió Marcelo Kohen que se encargó de desarrollar los fundamentos jurídicos del reclamo y la competencia prima facie del tribunal arbitral, mientras que Nico Schrijver abordó la urgencia de la intervención, el riesgo de daño irreparable y las amenazas al medio marino.