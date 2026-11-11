Los municipales de Viedma tendrá aumentos por encima de la inflación

La reunión fue encabezada por la jefa de Gabinete de la Municipalidad de Viedma. Foto: gentileza.

La Municipalidad de Viedma y los representantes de los trabajadores acordaron subas salariales por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para los dos últimos meses de este año y para enero y febrero de 2027, además del pago de un bono de fin de año que se liquidará en dos cuotas.

El acuerdo firmado entre los paritarios municipales y los representantes de Soyem, ATE y UPCN establece subas salariales para noviembre, diciembre y enero de 2027 que sumarán el índice de inflación del mes anteriores más un 2% y para febrero a la inflación se le anexará un 1,5%.

También se acordó la actualización de las bonificaciones funcionales por inflación y de las asignaciones familiares conforme a los valores establecidos en Anses y los incrementos serán automáticos y acumulativos, y se incorporarán al salario básico.

Por otra parte se acordó un Bono de Fin de Año de 450.000 pesos de los cuales 250.000 se harán efectivos el 22 de diciembre, junto al pago del Sueldo Anual Complementario; y 200.000 el 15 de enero de 2027.

«El diálogo, la negociación y la defensa del salario dan resultados» destacaron desde Soyem y agregaron que «la actualización por inflación es necesaria» pero «la verdadera recuperación salarial requiere superar ese índice».

En tanto, desde ATE sostuvieron que «son logros importantes que nos permiten llevar mayor previsibilidad y tranquilidad a nuestros compañeros y compañeras municipales, especialmente de cara a las fiestas».



