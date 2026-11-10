Argentina exigió frenar la explotación petrolera en Malvinas: cómo siguen las audiencias contra Reino Unido en el Tribunal del Mar

Argentina se presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para exigir el cese de las actividades británicas en las Islas Malvinas. Este 10 de noviembre se llevó a cabo la primera de las dos jornadas de audiencias, donde la delegación nacional expuso los fundamentos jurídicos de su reclamo y enfatizó la urgencia de adoptar medidas cautelares inmediatas.

Las audiencias en el Tribunal del Mar por Malvinas

La presentación formalizada por la gestión de Javier Milei busca frenar la explotación ilegítima de hidrocarburos en el área marítima en disputa. Durante su exposición, los representantes argentinos reiteraron la necesidad de actuar con celeridad para evitar «daños irreversibles sobre los recursos naturales y el medio marino mientras se sustancia el arbitraje internacional».

Por su parte, el Reino Unido se negó a entregar sus argumentos por escrito antes de la sesión, por lo que sus fundamentos se conocerán recién esta tarde, entre las 11 y las 14 (hora argentina).

La actividad continuará mañana, miércoles 11, con la segunda y última ronda de exposiciones: Argentina intervendrá en el primer turno, de 6:30 a 8:00, mientras que la contraparte británica cerrará la jornada entre las 13:30 y las 15:00.

Las sesiones se transmitirán en directo a través del sitio web institucional y quedarán grabadas en sus archivos para su posterior consulta.

Argentina vs Reino Unido por el petróleo en Malvinas: representación de las partes y desarrollo de las audiencias

Desde la Presidencia detallaron que la defensa argentina cuenta también con un equipo internacional que estará integrado por tres especialistas de trayectoria en la materia:

Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, quien representó a la Argentina en el caso de la Fragata Libertad, en el que el mismo Tribunal ordenó en 2012, como medida provisional, la liberación del buque

exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, quien representó a la Argentina en el caso de la Fragata Libertad, en el que el mismo Tribunal ordenó en 2012, como medida provisional, la liberación del buque Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association y una de las máximas autoridades mundiales en soberanía sobre los recursos naturales

expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association y una de las máximas autoridades mundiales en soberanía sobre los recursos naturales Agustín Giustiniani, profesor de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra (MIDS)

La representación nacional contó también con el respaldo y la presencia de funcionarios de distintas áreas del Estado:

Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y administrativo del Ministerio de Economía

Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro de la Nación; Mateo Trossero, de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación

Julián Rivanera y Juan Ignacio Goya, de la Procuración del Tesoro

Por Cancillería, Maite Fernández García, Alejandro Luppino, Juan Pablo Paniego, Juan Manuel Galindo Roldán, Laura Márquez, Pablo Alonso, Daniela Varela, Mariano Pagliettini y Facundo Rodríguez.

Por su parte, la delegación británica estuvo integrada por sus representantes legales Sally Langrish y Paul McKell, junto con Ellie Reeves, Attorney General -asesora jurídica principal del Gobierno británico-, y autoridades de las Islas Malvinas, como el fiscal general Simon Young y el asambleísta Jack Ford.

La primera ronda inició con la exposición de apertura de Mario Oyarzábal, quien presentó los antecedentes de la controversia, los derechos argentinos comprometidos y el objeto de las medidas solicitadas. Lo siguió Marcelo Kohen que se encargó de desarrollar los fundamentos jurídicos del reclamo y la competencia prima facie del tribunal arbitral, mientras que Nico Schrijver abordó la urgencia de la intervención, el riesgo de daño irreparable y las amenazas al medio marino.

Petróleo en Malvinas: los argumentos de Argentina para frenar la explotación

Los argumentos presentados por Oyarzabal coinciden con las cuatro medidas cautelares que el gobierno argentino solicitó al tribunal internacional el 13 de octubre. Estos requerimientos -revelados por Clarín tras acceder al documento de 49 páginas- buscan: