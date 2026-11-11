Esto puede pasarle a tu cuerpo si tomás un yogurt al día durante una semana

El yogurt es uno de esos alimentos saludables que no puede faltar en tu heladera. En esos días en los que el tiempo se vuelve escaso, se convierte en el desayuno ideal para comenzar el día con energía. Es un producto que se puede disfrutar solo, añadirle toppings o incluso usarlo como base para postres y panes. Consumir uno todos los días durante una semana puede traer muchos beneficios significativos.

Los efectos positivos de comer un yogurt al día

Según Lauren Manaker, una nutricionista certificada y colaboradora de Women’s Health, consumir un yogurt al día durante una semana puede tener un impacto muy favorable en tu salud. Uno de los principales beneficios es la mejora de la digestión y la reducción de la sensación de hinchazón. Esto se debe a los probióticos presentes en el yogurt, que ayudan a equilibrar las bacterias intestinales y favorecen un sistema digestivo más saludable.

Al ser un alimento rico en nutrientes como el calcio, favorece la salud ósea, y su alto contenido proteico promueve la reparación y el crecimiento muscular.

La proteína que contiene el yogurt también brinda mayor sensación de saciedad, por lo que es ideal para el desayuno o la cena. Especialmente para quienes quieren llevar un control de su peso o bajar algunos kilos.

Un artículo publicado en la National Library of Medicine comparte que entre los beneficios del yogurt también se encuentran el reducir significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares y en hacer que los niveles de azúcar en sangre se mantengan más bajos.

El yogurt que Manaker recomienda es el yogurt griego y el skill debido a que tienen una textura más espesa y un alto contenido proteico.

Con información de Terra